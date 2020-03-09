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Bu besini tüketenler dikkat!

Birçok besin fazla tüketildiğinde faydadan çok zarar sağlıyor. Fazla tüketiminden kaçınmanız gereken besinlerin en önemlilerinden biri … Meyan kökünün fazla tüketilmesi birçok sağlık problemine sebep oluyor. Meyan kökü içeren besinler tüketmek zeka geriliğine sebebiyet verebiliyor. Peki meyan kökünün diğer zararları nelerdir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 15:06 ABONE OL
Bu besini tüketenler dikkat!

Uzman Dr. Yegane Özcan, faydalı olarak bildiğimiz, aynı zamanda da çeşitli yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan hakkında açıklamalarda bulundu.

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Bu besini tüketenler dikkat!
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