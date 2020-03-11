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14 gün kuralı nedir? Sağlık Bakanı açıkladı: Corona virüsü için 14 gün kuralı maddeleri mutlaka uygulanmalı

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamasının ardından gözler COVID-19'un yayılmasını engellemenin yollarına çevrildi. ilimizde ortaya çıkan ilk corona virüsü vakasının Avrupa temalı olduğu belirtildi. Bu durum da, 14 gün kuralının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, tarafından açıklanan koronavirüs 14 gün kuralı nedir? Haberimizde, koronavirüs 14 gün kuralında yer alan ve yurt dışından gelen vatandaşların dikkat etmesi gereken maddeler yer alıyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da altını çizerek anlattığı 14 gün kuralına ilişkin bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 09:22 ABONE OL
Koronavirüs 14 gün kuralı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona virüsü için 14 gün kuralı maddeleri mutlaka uygulanmalı

Koronavirüs ile ilgili bu gece gelen son dakika haberinin ardından, vatandaşlar gözlerini 14 gün kuralına çevirdi. Yurt dışından gelen vatandaşlar için tarafından yayınlanan 14 gün kuralı, koronavirüsün yayılmasına karşı alınabilecek basit önlemleri içeriyor. Peki, coronavirüsü 14 gün kuralı nedir? Haberimizde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da önemle üzerinde durduğu 14 gün kuralı maddelerine ulaşabilirsiniz.

14 GÜN GÜN KURALI NEDİR?

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.

İşte madde madde 14 gün kuralı...

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Koronavirüs 14 gün kuralı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona virüsü için 14 gün kuralı maddeleri mutlaka uygulanmalı
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