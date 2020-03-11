Koronavirüs 14 gün kuralı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona virüsü için 14 gün kuralı maddeleri mutlaka uygulanmalı

Koronavirüs ile ilgili bu gece gelen son dakika haberinin ardından, vatandaşlar gözlerini 14 gün kuralına çevirdi. Yurt dışından gelen vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 14 gün kuralı, koronavirüsün yayılmasına karşı alınabilecek basit önlemleri içeriyor. Peki, coronavirüsü 14 gün kuralı nedir? Haberimizde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da önemle üzerinde durduğu 14 gün kuralı maddelerine ulaşabilirsiniz.

14 GÜN GÜN KURALI NEDİR?

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.

İşte madde madde 14 gün kuralı...