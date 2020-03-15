Alo 184 korona hattına büyük ilgi

ALO184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Danışma Hattı, SABİM Korona Danışma Hattı'na dönüştü. Dün devreye giren hat vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Alo Korona (184) hattını arayan vatandaşlar hekimlerden hangi yolu izlemesi gerektiğini kısa sürede öğrenebiliyor. 184 aranarak operatöre bağlanıldığında TC Kimlik numarası, yaş, yüksek ateş, kuru öksürük olup olmadığı, nefes darlığı yaşayıp yaşamadığı ve son 14 günde yurtdışına çıkılıp çıkılmadığı ve yurtdışından gelen biriyle temas kurulup kurulmadığı soruluyor. Verilen cevaplara göre bakanlık uzmanları tarafından geri aranan vatandaştan koronavirüs belirtilerinin olup olmadığına dair sorular yöneltiliyor. Yurtdışından gelen biriyle teması olmayan, 39 dereceden düşük ateşi olan, kronik hastalığı olmayan kişilere aile hekimine başvurması öneriliyor. Bakanlık uzmanları kendisine ulaşan vatandaşların virüse ilişkin sorularına da cevap veriyor. Yeterli sayıda uzman olması vatandaşın sorularının yanıtlanması ve şüphelerinin giderilmesi sürecini hızlandırıyor. Eğer Kovid-19'dan şüphelenilirse hastanın burun veya boğazından örnek alınıyor. Bu örnek en yakın tanı laboratuvarına (Ankara, İstanbul, Erzurum, Samsun, İzmir, Antalya) gönderiliyor. Bu arada hasta izole biçimde hastanede kalıyor. Sonucu pozitif çıkarsa hasta farklı illerde belirlenen 101 referans hastanede ya da en yakın karantina merkezinde tedaviye alınıyor.

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