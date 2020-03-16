Corona virüsü belirtileri olmadan da bulaşabiliyor! Corona virüsü hakkında 82 vakanın olduğu şehirde ortaya çıktı…

Çeşitli ülkelerdeki yeni çalışmalar ve Massachusetts'teki koronavirüs salgını, corona virüsün bulaşma ve yayılma özellikleri ile ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı. Corona virüsü üzerinde çalışan bilim insanları, virüsün esas olarak yüksek ateş, öksürük veya nefes almada zorluk gibi belirtiler gösteren kişiler tarafından yayıldığını vurguladı. Bu doğruysa, bu iyi bir haber, çünkü açıkça hasta olan insanlar tanımlanabilir ve izole edilebilir, bu da bir salgını kontrol etmeyi kolaylaştırır. Ancak yeni yapılan bir çalışma, corona virüsü belirtileri taşımayan bir insanın da virüsü etrafına yayabileceğini ortaya çıkardı.

"CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLER OLMADAN DA BULAŞABİLİR"

Virüsün belirtiler gösterdiği ve öksürük gibi yollarla bulaştığı biliniyordu. Ancak, en az 82 vakanın olduğu Massachusetts'teki çalışmalar, koronavirüs kümesinin henüz belirti göstermeyen insanlar tarafından başka insanlara bulaşabileceğini ve semptomları olmayan kişilerin önemli miktarda enfeksiyona neden olduğunu gösteriyor.