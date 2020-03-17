Şifalı bitki kaynağı çörek otu faydaları merak ediliyor. Kuru öksürüğe, gribe, romatizmal rahatsızlıklara iyi gelen çörek otu şifalı bir bitkidir. İçerisindeki 'timokinon' maddesi diyabet, kolesterol, sedef ve egzama, alerjiler, Alzheimer, sindirim sorunlarına iyi geliyor. Vucüttaki en önemli organlardan biri olan karaciğer safra, yağları sindirmek ve zihninizi ve vücudunuzu mutlu ve sağlıklı tutmak için anahtardır. Gereksiz ilaç kullanımı, alkol ve sigara tüketimi karaciğere rahatsızlık verir Çörek otu yağı karaciğer hastalığının iyileşme sürecinde önemli rol oynar. Çörek otunun yağı antibiyotiklere dirençli bakterileri öldürebilme özelliğine sahip olurken yağın içerisinde bulunan asitler ve antioksidanlar cilt sağlığına fayda sağlıyor. Peki Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır, zayıflatır mı?

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR? ÇÖREK OTU YAĞI NE İŞE YARAR?

Çörek otu vücuda birçok faydası bulunuyor. Zayıflatıcı etkisinden mide bulantısına, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine faydası bulunan Çörek otu kara habbe olarak da bilinir, halk arasında her derde şifa olarak kabul edilir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadis-i şerifinde "Çörek otuna devam ediniz zira çörek otunda ölümden başka her derde fayda vardır" buyurmuştur. Özellikle Türk mutfağında da sık kullanılan çörek otu ve yağının vücuttaki pek çok sisteme önemli yararları var. İşte çörek otu yağının faydaları;

Bağışıklık sistemini güçlendirir

İltihap kurutucudur

Kuru öksürük ve bronşite iyi gelir

Kan şekerini düşürür

Gastrit ve ülser rahatsızlığına yararlıdır

Astım hastalarına iyi geldiği görülür

Kanser hücrelerinin gelişip vücuda yayılmasını engeller, karaciğer, meme, prostat kanserini yavaşlatır

Kalp ve damar yollarını korur

Mide hastalıklarını önler

Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir

Sinirleri yatıştırır

Halsizliği ve yorgunluğu alır

Yaraları iyileştirir

Kabızlığı giderir

Dolaşım sistemine faydalıdır

Doğum yapan annelerde sütü çoğaltır

Baş ağrısının geçmesini sağlar

ÇÖREK OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Acımış çörek otu yağı, bozulmuş demektir. Çörek otunun etkisi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle çörek otunun zararı yoktur.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu yağı faydaları saymakla bitmiyor. Birçok derde deva olan çörek otu yağı sofralardan eksiltmemek gerekiyor. Sabahları aç karnına bir çay kaşığı içilen çörek otu yağı ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çörek otu yağı faydaları arasında kalp koruması, kanserle savaşması, sinir ve stresi uzaklaştırması, astım yada alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlaması yer alıyor.

ÇÖREK OTU YAĞI ZAYIFLATIR MI?

Çörek otu yağı Asya'ya özgü Nigella Sativa bitkisinden yapılmaktadır. Bitki teknik olarak Buttercup ailesinin bir üyesidir ve küçük, siyah, hilal şeklinde tohumlara sahiptir.

Çörek otu yağı, bitkinin siyah tohumlarından elde edilmektedir. Çörek otu zayıflatıcı özelliğiyle kadınların vazgeçilmezi oluyor. Çörek otunu veya yağını sabah, öğle ve akşam yemeklerinden önce dilerseniz yoğurdunuza katabilir veya su ile içebilirsiniz.

ÇÖREK OTU İLE ZAYIFLAMA NASIL OLUR?

Çörek otu zayıflama sürecinde sizlere yardımcı olacak bir besin kaynağıdır. Yemeklerinizde veya salatalarınıza kullanabileceğiniz çörek otu yağı vücuda doygunluk hissi oluşturacak. Çörek otu sindirim sistemini rahatlatır ve içerisinde birçok faydalı mineraller ve protein içerir. İsterseniz yoğurda isterseniz salatalarınıza çörek otu yağı kullanarak zayıflayabilirsiniz.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILMALI?

Birçok hastalığa iyi gelen çörek otu yağı sabah, öğle ve akşam yemeklerinden önce dilerseniz yoğurdunuza katabilir veya su ile içebilirsiniz. Hem sindirime iyi gelen hem de vücudu dengede tutan çörek otunun yemeklerden önce alınmasının sebebi, iştahınız kapatır ve doyma hissi vererek yiyeceklere olan ilginiz azalabilir. Salatalara, yemeklere veya yoğurda katarak çörek otu yağını kullanabilirsiniz.

ÇÖREK OTU YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu yağı kurumuş ciltleri nemlendiriyor. Özellikle deri çatlamalarına iyi gelen çörek otu yağı cildi parlak göstererek diri tutuyor. İşte çörek otu yağının cilde mucizevi faydaları;

Kurumuş ciltleri nemlendirir, Deri çatlamasına iyi gelir, Sivilce ve aknelere karşı iyi kullanılabilir, Sedef hastalığının iyileşmesini sağlar, Egzamalara ve cilt rahatsızlıklarına karşı kullanılabilir, Cildi parlaklaştırarak güzel görünmesini sağlar, Ayaklardaki mantarı yok eder, Güneş yanığı veya lekelerine karşı kullanılabilir.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Hem aktarlar hem de marketlerde bulabileceğiniz çörek otu tüketim miktarı önemlidir. Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Çörek otunun kaliteli olmasından emin olun.