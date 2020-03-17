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Haberler Sağlık Haberleri Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır, zayıflatır mı?

nelerdir? yağı nasıl kullanılır, zayıflatır mı?

Binbir derde deva olan saymakla bitmiyor. Düğün çiçeği familyasından olup tohumlarından çoğalan bir bitki türü olan faydaları arasında kabızlığı gidermesi, yaraları iyileştirmesi, baş ağrısının geçmesi, kan şekerini düşürmesi ve iltihap kurutucu özelliği yer alıyor. Şifalı bitki kaynağı hakkında vatandaşlar arama motorunda ‘’ Çörek otunun faydaları nelerdir?’’ sorusuna yanıt arıyor. Zengin vitaminler ve proteinlerle sayesinde birçok hastalığa iyi gelen çörek otu yağıyla da mucizeler yaratıyor. Çörek otunun başlıca engel olduğu hastalıklar içerisinde kanser hücrelerinin gelişip vücuda yayılmasını engellemesi ve karaciğer, meme, prostat kanserini yavaşlatması biliniyor. Peki Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır, zayıflatır mı?

Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 17:27 ABONE OL
Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır, zayıflatır mı?

Şifalı bitki kaynağı çörek otu faydaları merak ediliyor. Kuru öksürüğe, gribe, romatizmal rahatsızlıklara iyi gelen çörek otu şifalı bir bitkidir. İçerisindeki 'timokinon' maddesi diyabet, kolesterol, sedef ve egzama, alerjiler, Alzheimer, sindirim sorunlarına iyi geliyor. Vucüttaki en önemli organlardan biri olan karaciğer safra, yağları sindirmek ve zihninizi ve vücudunuzu mutlu ve sağlıklı tutmak için anahtardır. Gereksiz ilaç kullanımı, alkol ve sigara tüketimi karaciğere rahatsızlık verir Çörek otu yağı karaciğer hastalığının iyileşme sürecinde önemli rol oynar. Çörek otunun yağı antibiyotiklere dirençli bakterileri öldürebilme özelliğine sahip olurken yağın içerisinde bulunan asitler ve antioksidanlar cilt sağlığına fayda sağlıyor. Peki Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır, zayıflatır mı?

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR? ÇÖREK OTU YAĞI NE İŞE YARAR?

Çörek otu vücuda birçok faydası bulunuyor. Zayıflatıcı etkisinden mide bulantısına, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine faydası bulunan Çörek otu kara habbe olarak da bilinir, halk arasında her derde şifa olarak kabul edilir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadis-i şerifinde "Çörek otuna devam ediniz zira çörek otunda ölümden başka her derde fayda vardır" buyurmuştur. Özellikle Türk mutfağında da sık kullanılan çörek otu ve yağının vücuttaki pek çok sisteme önemli yararları var. İşte çörek otu yağının faydaları;

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • İltihap kurutucudur
  • Kuru öksürük ve bronşite iyi gelir
  • Kan şekerini düşürür
  • Gastrit ve ülser rahatsızlığına yararlıdır
  • Astım hastalarına iyi geldiği görülür
  • Kanser hücrelerinin gelişip vücuda yayılmasını engeller, karaciğer, meme, prostat kanserini yavaşlatır
  • Kalp ve damar yollarını korur
  • Mide hastalıklarını önler
  • Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir
  • Sinirleri yatıştırır
  • Halsizliği ve yorgunluğu alır
  • Yaraları iyileştirir
  • Kabızlığı giderir
  • Dolaşım sistemine faydalıdır
  • Doğum yapan annelerde sütü çoğaltır
  • Baş ağrısının geçmesini sağlar

ÇÖREK OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Acımış çörek otu yağı, bozulmuş demektir. Çörek otunun etkisi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle çörek otunun zararı yoktur.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu yağı faydaları saymakla bitmiyor. Birçok derde deva olan çörek otu yağı sofralardan eksiltmemek gerekiyor. Sabahları aç karnına bir çay kaşığı içilen çörek otu yağı ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çörek otu yağı faydaları arasında kalp koruması, kanserle savaşması, sinir ve stresi uzaklaştırması, astım yada alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlaması yer alıyor.

ÇÖREK OTU YAĞI ZAYIFLATIR MI?

Çörek otu yağı Asya'ya özgü Nigella Sativa bitkisinden yapılmaktadır. Bitki teknik olarak Buttercup ailesinin bir üyesidir ve küçük, siyah, hilal şeklinde tohumlara sahiptir.

Çörek otu yağı, bitkinin siyah tohumlarından elde edilmektedir. Çörek otu zayıflatıcı özelliğiyle kadınların vazgeçilmezi oluyor. Çörek otunu veya yağını sabah, öğle ve akşam yemeklerinden önce dilerseniz yoğurdunuza katabilir veya su ile içebilirsiniz.

ÇÖREK OTU İLE ZAYIFLAMA NASIL OLUR?

Çörek otu zayıflama sürecinde sizlere yardımcı olacak bir besin kaynağıdır. Yemeklerinizde veya salatalarınıza kullanabileceğiniz çörek otu yağı vücuda doygunluk hissi oluşturacak. Çörek otu sindirim sistemini rahatlatır ve içerisinde birçok faydalı mineraller ve protein içerir. İsterseniz yoğurda isterseniz salatalarınıza çörek otu yağı kullanarak zayıflayabilirsiniz.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILMALI?

Birçok hastalığa iyi gelen çörek otu yağı sabah, öğle ve akşam yemeklerinden önce dilerseniz yoğurdunuza katabilir veya su ile içebilirsiniz. Hem sindirime iyi gelen hem de vücudu dengede tutan çörek otunun yemeklerden önce alınmasının sebebi, iştahınız kapatır ve doyma hissi vererek yiyeceklere olan ilginiz azalabilir. Salatalara, yemeklere veya yoğurda katarak çörek otu yağını kullanabilirsiniz.

ÇÖREK OTU YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu yağı kurumuş ciltleri nemlendiriyor. Özellikle deri çatlamalarına iyi gelen çörek otu yağı cildi parlak göstererek diri tutuyor. İşte çörek otu yağının cilde mucizevi faydaları;

  1. Kurumuş ciltleri nemlendirir,
  2. Deri çatlamasına iyi gelir,
  3. Sivilce ve aknelere karşı iyi kullanılabilir,
  4. Sedef hastalığının iyileşmesini sağlar,
  5. Egzamalara ve cilt rahatsızlıklarına karşı kullanılabilir,
  6. Cildi parlaklaştırarak güzel görünmesini sağlar,
  7. Ayaklardaki mantarı yok eder,
  8. Güneş yanığı veya lekelerine karşı kullanılabilir.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Hem aktarlar hem de marketlerde bulabileceğiniz çörek otu tüketim miktarı önemlidir. Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Çörek otunun kaliteli olmasından emin olun.

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Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır, zayıflatır mı?
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