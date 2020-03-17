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Corona virüsüne karşı bu besini tüketin!

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsüne karşı bağışıklığı güçlendirmek için aldığımız besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlar, için riskli gruplar arasında özellikle sigara içenleri gösteriyor. Özellikle dengeli ve sağlıklı beslenme, kaliteli ve yeterli uyku ile egzersizin immün sisteminin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan uzmanlar, insan sağlığının korunmasında en temel savunma mekanizması olan bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğini vurguluyor. Corona virüsünden korunmak için öncelikle akciğerleri ve bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor. Ciğerlerimizi toksinlerden korumanın birinci yolu eğer sigara ve tütün kullanımı varsa bırakmak, sigara ve tütün kullanımı dışındaki sebeplere bağlı toksin birikimi varsa bunu önlemenin yolu ise besinlerden geçiyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, Akciğeri temizleyen besinler konusunda bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 12:46 ABONE OL
Corona virüsüne karşı bu besini tüketin!

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

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Corona virüsüne karşı bu besini tüketin!
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