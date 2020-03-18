Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Corona virüsü belirtileri içinde korkunç detay! Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı? İşte bilinmesi gerekenler

Corona virüsü belirtileri içinde korkunç detay! Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı? İşte bilinmesi gerekenler

Covid-19 salgının ülkemizde de görülmesi ve artan vaka sayıları ile beraber vatandaşlar "Corona virüs belirtileri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Soğuk algınlığına benzer semptomlarla insan vücudunu ele geçiren ve ilerleyen süreçte ise kişinin nefes alamamasına neden bu virüs dünya üzerinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Uzmanlar her belirtide sağlık kuruluşlarına başvurmak yerine vatandaşların tedbirli olarak sadece gerçek anlamda gerektiği durumlarda hastanelere gitmelerine dair şiddetle uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların gündemindeki yerini alan Corona virüsü belirtileri ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde tüm dünyayı etkisi altında bırakarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının insan vücudunda gösterdiği o semptomlara yani corona virüsü belirtileri ve detaylara erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:22 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri içinde korkunç detay! Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı? İşte bilinmesi gerekenler

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ancak sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar "Corona virüsü belirtileri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. DSÖ tarafından verilen ismiyle Covid-19 olarak bilinen bu salgının insan vücudundaki etkilerini bilmenin oldukça önemli olduğu uzmanlarca ifade edilirken ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlara dikkat edilmesi gerektiği duyuruldu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan koronavirüs danışma hattı kendisinde bu salgını taşıdığına dair şüpheleri bulunan kişilerin bilgi alabilmesini de sağlıyor. Peki, Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl fark edilir? Ateş ve öksürük Corona virüs belirtileri arasında mıdır? İşte detaylar…

CORONA VİRÜS BELİRTİLER VE SEMPTOMLAR NELERDİR?

Çoğu kişide burun akıntısı, baş ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi birçok semptomlar gösteren virüs vücuda yerleştikten hemen sonra 14 günlük bir kuluçka döneminden geçiyor ve sonrasında insan vücudunda bazı semptomlar ortaya çıkıyor. En önemli ve fark edilir semptomun yüksek ateş olduğu vurgulanırken özellikle yurt dışından gelen kişilerin 14 gün kuralında uymaları ve vücut ısılarını kontrol etmesi uzmanlar ve yetkili kişiler tarafından isteniyor.

Corona virüs belirtileri ve detaylı bilgi için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü belirtileri içinde korkunç detay! Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı? İşte bilinmesi gerekenler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA