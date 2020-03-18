Corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü bulaşma yolları nelerdir kimler maske kullanmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; ülkemizde corona virüs yüzünden ilk can kaybını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar corona virüs nasıl bulaşır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Çin'in Vuhan kentinde bir hayvan pazarından bulaşan yeni tip koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 8 bini geçti. Ölümlerin 3.122'si Hubei'de, 2.503'ü İtalya'da, 988 İran'da, 558'i İspanya'da 148'i de Fransa'da görüldü. Özellikle Türkiye'de vaka sayısının 98 olmasından sonra corona virüsü bulaşma yolları merak ediliyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Tüm dünyada büyük sıkıntılara yol açan corona virüsün bulaşıcı olması can kayıplarının artmasına neden oluyor. SARS virüs ailesinin üyesi corona virüsün yayılma hızı epey yüksek. Bu da can kayıplarının daha fazla olmasına neden oluyor. Corona virüs ağızdan ve ellerden bulaşan bir virüstür.

CORONA VİRÜS HAVADAN BULAŞIR MI?

Öksürük ve hapşırık gibi olayların sonunda havadan da damlacık yoluyla corona virüs bulaşabilir. Bu yüzden sürekli ellerinizi dezenfekte etmek, 80 derece üstü kolonyaları kullanmak oldukça önemlidir.