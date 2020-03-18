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virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü bulaşma yolları nelerdir kimler maske kullanmalı?

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan virüsü yüzünden dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti. Corona virüsü nasıl bulaşır? Bu soru şu aralar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle İtalya'da insanların virüsün ilk yayılma süresinde çok rahat tavır sergilemeleri yayılma hızını da arttırdı. Corona virüsü bulaşma yolları nelerdir? İçeriğimizde el dezenfaktanlarının, kolonyaların ne denli etkili olup olmadığı hakkında bilgileri de bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 15:21 ABONE OL
Corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü bulaşma yolları nelerdir kimler maske kullanmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; ülkemizde virüs yüzünden ilk can kaybını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar nasıl bulaşır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Çin'in Vuhan kentinde bir hayvan pazarından bulaşan yeni tip koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 8 bini geçti. Ölümlerin 3.122'si Hubei'de, 2.503'ü İtalya'da, 988 İran'da, 558'i İspanya'da 148'i de Fransa'da görüldü. Özellikle Türkiye'de vaka sayısının 98 olmasından sonra corona virüsü bulaşma yolları merak ediliyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Tüm dünyada büyük sıkıntılara yol açan corona virüsün bulaşıcı olması can kayıplarının artmasına neden oluyor. SARS virüs ailesinin üyesi corona virüsün yayılma hızı epey yüksek. Bu da can kayıplarının daha fazla olmasına neden oluyor. Corona virüs ağızdan ve ellerden bulaşan bir virüstür.

CORONA VİRÜS HAVADAN BULAŞIR MI?

Öksürük ve hapşırık gibi olayların sonunda havadan da damlacık yoluyla corona virüs bulaşabilir. Bu yüzden sürekli ellerinizi dezenfekte etmek, 80 derece üstü kolonyaları kullanmak oldukça önemlidir.

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Corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü bulaşma yolları nelerdir kimler maske kullanmalı?
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