Koronavirüs yüzeylerde ne kadar süre yaşıyor? İşte corona virüsün yüzeylerde yaşam süresi…

KARTONDA 24 SAAT, PLASTİK YÜZEYDE İKİ-ÜÇ GÜN TEHLİKE SAÇIYOR

Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla beraber birçok kişi virüsten korunmanın yollarını araştırıyor. Merak edilen bir başka soru da corona virüsün yüzeylerde ne kadar süre yaşadığı...Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yapıştığı yüzeye göre ömrünün değiştiği, ayrıca havada da birkaç saat yaşadığı ortaya çıktı. Hapşırıkla birlikte yayılan damlacıklar üç saate kadar havada asılı kalıyor. Kartonda 24 saat, plastik yüzeyde iki-üç gün tehlike saçıyor.