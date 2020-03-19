Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Koronavirüs yüzeylerde ne kadar süre yaşıyor? İşte corona virüsün yüzeylerde yaşam süresi…

yüzeylerde ne kadar süre yaşıyor? İşte corona virüsün yüzeylerde yaşam süresi…

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve korku ve paniğe neden olan yayılmaya devam ediyor. Gerekli önlem ve tedbirlerle koronavirüse karşı korunmak mümkün olabiliyor. Birçok kişi corona virüsün yüzeylerde yaşayıp yaşamadığını merak ediyor. Yapılan araştırmalara göre koronavirüs belli yüzeylerde ve havada yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. Peki hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? İşte dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yapıştığı yüzeye göre yaşam süreleri...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 09:29 ABONE OL
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar süre yaşıyor? İşte corona virüsün yüzeylerde yaşam süresi…

KARTONDA 24 SAAT, PLASTİK YÜZEYDE İKİ-ÜÇ GÜN TEHLİKE SAÇIYOR

Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla beraber birçok kişi virüsten korunmanın yollarını araştırıyor. Merak edilen bir başka soru da corona virüsün yüzeylerde ne kadar süre yaşadığı...Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yapıştığı yüzeye göre ömrünün değiştiği, ayrıca havada da birkaç saat yaşadığı ortaya çıktı. Hapşırıkla birlikte yayılan damlacıklar üç saate kadar havada asılı kalıyor. Kartonda 24 saat, plastik yüzeyde iki-üç gün tehlike saçıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar süre yaşıyor? İşte corona virüsün yüzeylerde yaşam süresi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA