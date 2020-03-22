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ile grip arasındaki en önemli fark: Nefes darlığı

Uzmanlar, grip, nezle, alerji ile Kovid-19’da birbirine benzer bulguların olduğunu ancak yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığında mutlaka Corona virüsünden şüphelenilmesi gerektiğini söyledi

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
Corona virüsü ile grip arasındaki en önemli fark: Nefes darlığı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Kovid-19 ile sık görülen diğer üst solunum yolu hastalıkları arasındaki farklara dikkat çekti.
Üst solunum yolu hastalıklarının grip, nezle, alerji ve yeni tip koronavirüsün birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Şenol, "Yüksek ateş, alerji dışında nezle, girip ve Kovid-19'da görülmekte. Öksürük, grip ve alerjide, baş ve boğaz ağrısı ise nezle ve gripte görülüyor" dedi.
Kovid-19 testi için kişilerde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetlerinden en az birinin aranması gerektiğine işaret eden Şenol, şu bilgileri verdi: "Alerji aniden başlamaz, belirti ve bulguları uzun sürelidir. Alerjide ateş olmaz, öksürük vardır. Alerjide hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarma ve kaşıntı görülür. Nezlede de hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı olur. Nezlenin en önemli belirtisi şiddetli burun akıntısı. Bu diğer hastalıklarda yok. Gripte ateş ve öksürük en önemli bulgu. Grip ile Kovid-19 birbirinden zor ayrılır. İkisinde de ani başlayan ateş, kuru öksürük, kırıklık ve halsizlik söz konusu. En önemli fark nefes darlığı gripte olmazken Kovid-19'da vardır. En çok karışan belirti ve bulgulara rağmen Kovid-19 grip değildir."

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Corona virüsü ile grip arasındaki en önemli fark: Nefes darlığı
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