Son dakika Corona virüsü belirtileri için bilim insanlarından yeni uyarı geldi! Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte yeni bulgular...

Uzmanlar tarafından corona virüsü belirtileri ile ilgili yapılan tüm açıklamalar vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alırken gelen son dakika haberi adeta tüm dünyanın gündemine oturdu. Çin'deki 3 hastanedeki 204 enfekte hasta üzerinde yapılan araştırmalarda uzmanlar hastaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı olarak sindirim sistemi sorunlarından da şikayetçi olduğunu fark etti. Ayrıca bazı vakaların normal şartlarda grip ile benzer semptomlar gösterdiği bilinen bu salgına yakalansalar dahi herhangi bir corona virüsü belirtileri göstermediğini vurguladı. Dünya üzerindeki bilim insanlarının vakalar üzerinde yaptıkları araştırmalar derinleşirken gelen bu son dakika haberi birçok insanın gündemindeki yerini aldı. İşte corona virüsü belirtileri üzerinde bulunan yeni semptomlar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALARDA YENİ DETAYLAR!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen covid-109 salgınının izlerini takip eden araştırmacılar yeni bulgular açıklamaya devam ediyor. Gelen son araştırmada az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu bildirirken çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşünerek virüse yakalandığını fark etmeksizin toplum içerisinde dolaşarak salgını körüklediği belirtildi.

Covid-19 salgını insan vücudunda; ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal, burun akıntısı, nefes darlığı gibi semptomları gösterdiği bilinse de işte yapılan bu araştırmalara dair diğer detaylar ve corona virüsü belirtileri…