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Uzmanı uyardı! yapmak corona virüse karşı mücadeleyi zorlaştırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar vatandaşları hijyen ve başka vatandaşlarla mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Coron virüs aynı zamanda insanları psikolojik olarak etkileyerek ve strese sebep oluyor. Kontrolsüz ve panik yapmanın her şeyi daha kötü hale getirebileceğini anlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki panik yapmak bağışıklık sistemini ne ölçüde etkiliyor? Stres ve panik ne gibi sonuçlar doğuruyor? İşte uzmanından açıklamalar...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 13:54 ABONE OL
Uzmanı uyardı! Panik yapmak corona virüse karşı mücadeleyi zorlaştırıyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile son dönemin en güncel meselesi salgınının insan psikolojisine etkilerini detaylıca anlattı. Aşırı stresin bağışıklık sistemini çökerteceği uyarısında bulunan Tarhan, yapmadan ve sadece yetkililerin açıklamalarına kulak verilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Tedbirin önemli olduğunu da vurgulayan Tarhan, sabır ve şükrün de eksik edilmemesi gerektiğini ve ölüm korkusunun ancak tevhid inancıyla aşılabileceğini belirtti. Evlerimize kapandığımız şu günlerde eşlerin birbirine daha anlayışlı davranması gerektiğini de belirten ünlü Psikiyatrist Nevzat Tarhan, rekabetçi değil tamamlayıcı bir tavır takınmamız gerektiğini söyledi..

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Uzmanı uyardı! Panik yapmak corona virüse karşı mücadeleyi zorlaştırıyor
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