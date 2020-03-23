Uzmanı uyardı! Panik yapmak corona virüse karşı mücadeleyi zorlaştırıyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile son dönemin en güncel meselesi koronavirüs salgınının insan psikolojisine etkilerini detaylıca anlattı. Aşırı stresin bağışıklık sistemini çökerteceği uyarısında bulunan Tarhan, panik yapmadan ve sadece yetkililerin açıklamalarına kulak verilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Tedbirin önemli olduğunu da vurgulayan Tarhan, sabır ve şükrün de eksik edilmemesi gerektiğini ve ölüm korkusunun ancak tevhid inancıyla aşılabileceğini belirtti. Evlerimize kapandığımız şu günlerde eşlerin birbirine daha anlayışlı davranması gerektiğini de belirten ünlü Psikiyatrist Nevzat Tarhan, rekabetçi değil tamamlayıcı bir tavır takınmamız gerektiğini söyledi..