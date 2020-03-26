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Son dakika haberi: Uzmanlardan yeni açıklamalar! belirtileri ne zaman başlar, nasıl ortaya çıkar? Gün gün corona belirtileri

Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve bugün itibarıyla 500 bine yakın insana enfekte olup 22 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığının belirtilerinin soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar sebebiyle ortaya çıkan semptomlarla benzerlik göstermesi; kuru öksürük, baş ağrısı, nefes darlığı, ateş gibi belirtiler ile karşı karşıya olan kişilerde endişe yaratıyor. Corona belirtileri bunların yanı sıra balgam, mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi sorunlarla da kendini gösterebiliyor. Son olarak ile ilgili Japonya’da yürütülen bir çalışma, hastalığın yüksek oranda belirti göstermediğini ortaya çıkardı. Peki hangi durumda endişe duyulmalı? Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 19:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Uzmanlardan yeni açıklamalar! Corona virüsü belirtileri ne zaman başlar, nasıl ortaya çıkar? Gün gün corona belirtileri

belirtileri, ülkemiz ve dünyada yaşanan son dakika gelişmeleri ile vaka ve ölüm sayılarındaki artışa bağlı olarak yakından araştırılmaya başlandı. Kovid-19 hastalığının ilaç tedavisi ve aşı süreçleri ile ilgili çalışmalar yürüten uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, Corona belirtileri arasında daha önce sözü edilmeyen birtakım semptomlara rastlanıldığı öğrenildi. Virüsün çıkış noktası Çin'de salgın kontrol altına alırken özellikle Avrupa'da Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarında artış gözleniyor. Virüse karşı alınabilecek en önemli tedbir ise sosyal izolasyon. Corona tedavisi ile ilgili çalışmalar sürse de bilim insanları henüz kesin sonuçlara ulaşılabilmiş değil. Bu sebeple herkesin kendini virüsten koruyabilmek için mümkün olduğunda başka insanlarla temastan ve dış ortamlarda bulunmaktan kaçınması gerekiyor. Bununla birlikte virüsün bulaşıcılığının önündeki bir başka önlem hijyen kurallarına harfiyen uymak. Peki nelerdir, ne zaman başlar ve insan vücudunda nasıl ortaya çıkar? Uzmanlar tarafından altı çizilen koronavirüs belirtileri ve virüsten korunmak için yapılması gerekenleri içeren son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALAR GELİYOR!

Dünya üzerinde salgın giderek yayılırken Alman Bilim insanları hasta kişiler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda bazı yeni bulgulara rastlandığını aktardı. Buna göre; Corona virüsü belirtileri insan vücudunda sadece yüksek ateş ve öksürük değil aynı zamanda ishal ve baş ağrısı gibi birçok belirtiye de neden oluyor…

İşte son dakika açıklamasında dikkat çeken 8 semptom ve diğer detaylar...

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Son dakika haberi: Uzmanlardan yeni açıklamalar! Corona virüsü belirtileri ne zaman başlar, nasıl ortaya çıkar? Gün gün corona belirtileri
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