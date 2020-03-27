Son dakika Corona virüsü belirtileri ile ilgili uzmanlardan yeni açıklama geldi! "Corona virüsü belirtileri bazı vakalarda fark edilmiyor!"

Corona virüsü belirtileri ile ilgili gelen son dakika haberi salgının yayılma hızının nedenlerini de gözler önüne serdi. ABD'de salgın üzerine yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsü taşıyıcılarının yüzde 86'sının salgına yakalandığını farkında olmaksızın toplum içerisinde dolaştığı ve sosyal izolasyona önem vermeyerek salgını körüklediği tespit edildi. Bilim insanlarına göre corona virüsü belirtileri çoğu insan vücudunda yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı gibi semptomlara yol açarken ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen bu virüsün izlerini takip eden bilim insanları "gizli virüs taşıyıcısı" olarak tanımladıkları insanların salgını yüzlerce kişiye bulaştırdığı bilgisine ulaştı. İşte uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan ve dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan corona virüsü belirtileri ile ilgili tüm ayrıntılar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN YENİ AYRINTI!

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktığı bilinen salgının izlerini takip eden araştırmacılar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu bildirirken çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşünerek virüse yakalandığını fark etmeksizin toplum içerisinde önlem almadan dolaştığını bildirdi. İnsan vücudunda; ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal, burun akıntısı, nefes darlığı gibi semptomlar Covid-19 salgınının öne çıkan belirtileri arasında gösteriliyor…

İşte her vatandaşın bilmesi gereken ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Corona virüsü belirtileri ve tüm detaylar…