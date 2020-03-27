Uzmanlar tarafından yapılan son dakika koronavirüs belirtileri açıklamaları! Corona virüsü belirtileri ne zaman başlar, nasıl ortaya çıkar?

Corona virüsü belirtileri, ülkemiz ve dünyada yaşanan son dakika gelişmeleri ile vaka ve ölüm sayılarındaki artışa bağlı olarak yakından araştırılmaya başlandı. Kovid-19 hastalığının ilaç tedavisi ve aşı süreçleri ile ilgili çalışmalar yürüten uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, Corona belirtileri arasında daha önce sözü edilmeyen birtakım semptomlara rastlanıldığı öğrenildi. Virüsün çıkış noktası Çin'de salgın kontrol altına alırken özellikle Avrupa'da Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarında artış gözleniyor. Virüse karşı alınabilecek en önemli tedbir ise sosyal izolasyon. Corona tedavisi ile ilgili çalışmalar sürse de bilim insanları henüz kesin sonuçlara ulaşılabilmiş değil. Bu sebeple herkesin kendini virüsten koruyabilmek için mümkün olduğunda başka insanlarla temastan ve dış ortamlarda bulunmaktan kaçınması gerekiyor. Bununla birlikte virüsün bulaşıcılığının önündeki bir başka önlem hijyen kurallarına harfiyen uymak. Peki Corona virüsü belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve insan vücudunda nasıl ortaya çıkar? Uzmanlar tarafından altı çizilen koronavirüs belirtileri ve virüsten korunmak için yapılması gerekenleri içeren son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALAR GELİYOR!

Dünya üzerinde salgın giderek yayılırken Alman Bilim insanları hasta kişiler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda bazı yeni bulgulara rastlandığını aktardı. Buna göre; Corona virüsü belirtileri insan vücudunda sadece yüksek ateş ve öksürük değil aynı zamanda ishal ve baş ağrısı gibi birçok belirtiye de neden oluyor…

İşte son dakika açıklamasında dikkat çeken 8 semptom ve diğer detaylar...