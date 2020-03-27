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Türk profesörden açıklaması! Hanta virüsü insandan insana bulaşır mı?

Corona virüsünün ardından dünyada kısa süreliğine panik yaratan hanta virüsü ile ilgili açıklaması geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem, hantavirüsle ilgili "endişeye gerek olmadığını" açıkladı. Öktem, 'de keşfedilen hantavirüslere ve bu virüslerin rastlandığı bölgelere karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, hanta virüsü ile ilgili flaş ifadelere yer verdi.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 27.3.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 12:45 ABONE OL
Türk profesörden son dakika açıklaması! Hanta virüsü insandan insana bulaşır mı?

Kanamalı ateşe neden olan ve böbrek yetmezliği sonucu ölüme yol açan 4 tip hantavirüs tespit ederek bilim dünyasına duyuran Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "zarflı, 3 segmentli ve tek iplikli negatif yönelimli RNA genomuna sahip" olarak tanımlanan hantavirüsün hayvanlardan insana bulaştığını belirtti.

İnsanların genel olarak virüsü taşıyan hayvanların vücudundan çıkan maddelerle kirlenen toz, toprak, hava ve diğer materyalleri soluyarak enfeksiyonu aldığını kaydeden Öktem, "Taşıyıcı hayvanla doğrudan temas edilmesi yoluyla ortaya çıkan enfeksiyonlar da bulunmaktadır. Konakçı kemirici ile temas, kemirici ısırması ve yemek kaynaklarının paylaşılması ile de insanlara bulaşabilmektedir." dedi.

Öktem, Çin'de ölüme yol açan hantavirüsün uluslararası kamuoyunda endişeye neden olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

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Türk profesörden son dakika açıklaması! Hanta virüsü insandan insana bulaşır mı?
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