Corona virüs salgınına karşı kullanılan greyfurt zehirleyebilir

Dünyada 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı insanlar da kişisel önlemlerini almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında, virüse karşı vücut direncini artırmak için kullanılan C vitamini içeren ürünlerin tüketimi, son dönemde arttı. Ancak Prof. Dr. Coşkun Usta, C vitamini içeren diğer ürünlerden farklı olarak sadece greyfurtta bulunan 'furanokumarin' maddesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti. Prof. Dr. Usta, bu madde nedeniyle greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan insanları ölüme götürebildiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin ilaç kullanma potansiyeli olduğunu belirten Usta, bu dönemde greyfurt suyu tüketmenin doğru olmadığını kaydetti.