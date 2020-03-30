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salgınına karşı kullanılan zehirleyebilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğu vurguladı. Bunun üzerine birçok kişi c vitamini içeren besinlere yöneldi. Prof. Dr. Coşkun Usta, corona virüse karşı iyi geleceği söylenen greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan kişilerde zehirlenmeye neden olabileceğini söyledi. İşte haberin detayları...

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 30.3.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 08:21 ABONE OL
Corona virüs salgınına karşı kullanılan greyfurt zehirleyebilir

Dünyada 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı insanlar da kişisel önlemlerini almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında, virüse karşı vücut direncini artırmak için kullanılan C vitamini içeren ürünlerin tüketimi, son dönemde arttı. Ancak Prof. Dr. Coşkun Usta, C vitamini içeren diğer ürünlerden farklı olarak sadece greyfurtta bulunan 'furanokumarin' maddesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti. Prof. Dr. Usta, bu madde nedeniyle greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan insanları ölüme götürebildiğini söyledi. salgını nedeniyle herkesin ilaç kullanma potansiyeli olduğunu belirten Usta, bu dönemde suyu tüketmenin doğru olmadığını kaydetti.

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Corona virüs salgınına karşı kullanılan greyfurt zehirleyebilir
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