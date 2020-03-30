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salgınındaki gizli tehlike: "süper yayıcılar"

Tüm dünyada yayılan birçok insanın ölümüne sebep olan korku salmaya devam ediyor. Vatandaşlar koronavirüsten korunmanın yollarını arıyor. Son yapılan araştırmalara göre yeni tip (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasında en etkili kişilerin, "süper yayıcılar" oldukları belirtildi.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 30.3.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 16:03 ABONE OL
Corona virüs salgınındaki gizli tehlike: süper yayıcılar

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalananların yüzde 80'inin hastalığı ayakta atlabilen, test sonuçları negatif çıkan ve hastalık geçirdiklerinin de farkında olmayan süper yayıcılar olduklarını söyledi.

Yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ciddi komplikasyonlara yol açan koronavirüsü asıl yayanların, gençler ve sağlıklı kişiler olduğunun altını çizen Yalçınkaya, "Yapılan araştırmalara göre bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80'i enfeksiyonu ayakta atlatabilmekteler ve hastalık geçirdiklerinin farkında değiller. Bu nedenle günlük hayatlarını sürdürmeye ve virüsü hızla yaymaya devam etmektedirler." dedi.

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Corona virüs salgınındaki gizli tehlike: "süper yayıcılar"
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