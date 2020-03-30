Corona virüs salgınındaki gizli tehlike: "süper yayıcılar"

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalananların yüzde 80'inin hastalığı ayakta atlabilen, test sonuçları negatif çıkan ve hastalık geçirdiklerinin de farkında olmayan süper yayıcılar olduklarını söyledi.

Yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ciddi komplikasyonlara yol açan koronavirüsü asıl yayanların, gençler ve sağlıklı kişiler olduğunun altını çizen Yalçınkaya, "Yapılan araştırmalara göre koronavirüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80'i enfeksiyonu ayakta atlatabilmekteler ve hastalık geçirdiklerinin farkında değiller. Bu nedenle günlük hayatlarını sürdürmeye ve virüsü hızla yaymaya devam etmektedirler." dedi.