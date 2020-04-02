Corona virüs salgınına karşı mücadele en güçlü savaşçılar: Vitaminler

METABOLİZMA DOPİNGİ; D VİTAMİNİ

D vitamini eksikliği vücutta çok ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına yol açıyor. Ayrıca insülin direnciyle de doğrudan bağlantılı olan D vitamini, eksikliği ile birlikte aşırı yemek tüketimine ve açlık hissine yol açıyor. Ayrıca bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, d vitamini eksikliği yaşayan kişilere D vitamini takviyesi yapıldığı anda belli oranda kilo kaybının yaşanmasını sağlanıyor.

Kilo verme aşamasında ise beyne tokluk hissi mesajını ileterek büyük katkı veriyor. Şöyle ki, D vitamini yeterli oranda tüketildiğinde vücut beyne kişinin doyduğunu söyleyen leptin hormonunu gönderir. Bu durum az yiyerek tok kalmayı sağlar ve açlığa karşı direnci arttırır. Tüm bunların yanı sıra, kan dolaşımında yeterli miktarda D vitaminin bulunması, hücrelerin yağ depolama ve yağ kütlesi oluşturma faaliyetlerini yavaşlatır.