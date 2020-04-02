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salgınına karşı mücadele en güçlü savaşçılar:

salgınına karşı mücadele bağışıklık sistemini güçlendirmek büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir beden ve yaşam için vitaminlere büyük iş düşüyor. Özellikle de kişinin ideal kiloya ulaşmasında belirleyici bir rol üstlenen , metabolizmanın hızlanmasını ve kilo kaybının yaşanmasını sağlıyor. Üstelik yapılan diyetlerde yaşanan beslenme eksikliklerinin giderilmesinde de etkili olan vitaminler, kilo vermek isteyen kişilere sağlıklı bir yol sunuyor. Peki hangi eksikliğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor? için en önemli vitamin hangisi? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, bağışıklık sistemini güçlendirici ve kilo vermeye yardımcı vitaminleri anlattı

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:14 ABONE OL
Corona virüs salgınına karşı mücadele en güçlü savaşçılar: Vitaminler

METABOLİZMA DOPİNGİ; D VİTAMİNİ

D vitamini eksikliği vücutta çok ciddi sorunlarının oluşmasına yol açıyor. Ayrıca insülin direnciyle de doğrudan bağlantılı olan D vitamini, eksikliği ile birlikte aşırı yemek tüketimine ve açlık hissine yol açıyor. Ayrıca bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, d vitamini eksikliği yaşayan kişilere D vitamini takviyesi yapıldığı anda belli oranda kilo kaybının yaşanmasını sağlanıyor.

Kilo verme aşamasında ise beyne tokluk hissi mesajını ileterek büyük katkı veriyor. Şöyle ki, D vitamini yeterli oranda tüketildiğinde vücut beyne kişinin doyduğunu söyleyen leptin hormonunu gönderir. Bu durum az yiyerek tok kalmayı sağlar ve açlığa karşı direnci arttırır. Tüm bunların yanı sıra, kan dolaşımında yeterli miktarda D vitaminin bulunması, hücrelerin yağ depolama ve yağ kütlesi oluşturma faaliyetlerini yavaşlatır.

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Corona virüs salgınına karşı mücadele en güçlü savaşçılar: Vitaminler
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