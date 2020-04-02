Son dakika haberi: Corona virüsü belirtleri içinde korkunç detay! Uzmanlardan corona virüs açıklaması: "O kişilerin salgını körüklüyor!"

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 virüsüne rastlanmasının ardından günlerdir vatandaşların gündeminde yer alan Corona virüsü belirtileri ile ilgili son dakika haberi sosyal izolasyonun önemini gözler önüne serdi. ABD'de uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmaya göre yeni tip koronavirüsü taşıyıcılarının yüzde 86'sının salgına yakalandığını farkında olmaksızın toplum içerisinde dolaştığı ve salgını körüklediği gözlemlendi. Corona virüsü belirtileri; çoğu kişinin vücudunda öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, ishal gibi semptomlara yol açarken ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen bu salgının izlerini takip eden araştırmacılar "süper taşıyıcı" olarak nitelendirdikleri vakaların salgını yüzlerce kişiye bulaştırdığı tespit edildi. İşte bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda dikkat edilmesi her fırsatta vurgulanan corona virüsü belirtileri ve konu ile ilgili tüm detaylar…

7 VAKADAN 6'SI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÖSTERMİYOR!

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan salgını takip eden araştırmacılar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu tespit ederken çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşünerek virüse yakalanmış olabileceğini kabul etmeksizin toplum içerisinde önlem almadan dolaştığını bildirdi. Öne çıkan semptomu yüksek ateş olsa da salgın insan vücudunda; öksürük, baş ağrısı, ishal, burun akıntısı, nefes darlığı gibi semptomlar da gösterdiği biliniyor…

İşte her vatandaşın bilmesi gereken ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Corona virüsü belirtileri ve son dakika haberinin detayları…