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haberi: belirtleri içinde korkunç detay! Uzmanlardan corona virüs açıklaması: "O kişilerin salgını körüklüyor!"

ile ilgili tüm haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilim insanları salgının izini sürmeye devam ederken her geçen dakika yeni bulgulara rastlıyor. Son olarak ABD'de yapılan bir araştırmanın sonucunda yeni tip koronavirüsü taşıyıcısı olan 7 vakadan 6'sının bunu fark etmeden toplumda dolaştığı ve salgını yüzlerce kişiye bulaştırdığı tespit edildi. Salgının yayılmasının en büyük nedeni olarak gösterilen ve araştırmacılar tarafından "gizli veya süper taşıyıcı" olarak adlandırılan bu vakalar sosyal kısıtlamanın önemini adeta gözler önüne serdi. Aynı zamanda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgınının insan vücudunda gösterdiği semptomlar adına kişilerin bilinçlenmiş olması da büyük önem arz ediyor. İşte uzmanların yapılan araştırmalar sonucunda dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği ve ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.4.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 08:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü belirtleri içinde korkunç detay! Uzmanlardan corona virüs açıklaması: O kişilerin salgını körüklüyor!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 virüsüne rastlanmasının ardından günlerdir vatandaşların gündeminde yer alan belirtileri ile ilgili haberi sosyal izolasyonun önemini gözler önüne serdi. ABD'de uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmaya göre yeni tip koronavirüsü taşıyıcılarının yüzde 86'sının salgına yakalandığını farkında olmaksızın toplum içerisinde dolaştığı ve salgını körüklediği gözlemlendi. ; çoğu kişinin vücudunda öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, ishal gibi semptomlara yol açarken ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen bu salgının izlerini takip eden araştırmacılar "süper taşıyıcı" olarak nitelendirdikleri vakaların salgını yüzlerce kişiye bulaştırdığı tespit edildi. İşte bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda dikkat edilmesi her fırsatta vurgulanan corona virüsü belirtileri ve konu ile ilgili tüm detaylar…

7 VAKADAN 6'SI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÖSTERMİYOR!

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan salgını takip eden araştırmacılar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu tespit ederken çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşünerek virüse yakalanmış olabileceğini kabul etmeksizin toplum içerisinde önlem almadan dolaştığını bildirdi. Öne çıkan semptomu yüksek ateş olsa da salgın insan vücudunda; öksürük, baş ağrısı, ishal, burun akıntısı, nefes darlığı gibi semptomlar da gösterdiği biliniyor…

İşte her vatandaşın bilmesi gereken ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Corona virüsü belirtileri ve son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Corona virüsü belirtleri içinde korkunç detay! Uzmanlardan corona virüs açıklaması: "O kişilerin salgını körüklüyor!"
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