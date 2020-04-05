Hangi maske ne kadar koruyucuyu? Virüsten korunmak için hangi maskeler tercih edilmeli?

Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarında görülen artış ile birlikte virüsten korunmak amacıyla alınan önlemler artırıldı. Bu bağlamda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilirken toplu kullanım alanlarında maske takmak zorunlu hale getirildi. Virüsten korunmak elbette bununla yeterli değil. Kişisel hijyene son derece dikkat etmek ve sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli. Peki dışarıda geçirilen vakit süresince hangi maskeler tercih edilmeli? Hangi maske virüsten ne kadar korur?

KİMLER CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN MASKE KULLANMALI?

Sağlıklıysanız, sadece 2019-nCoV enfeksiyonu şüphesi olan bir kişiye bakıyorsanız maske takmanız gerekir.

Öksürüyorsanız veya hapşırıyorsanız bir maske takın.

Maskeler sadece alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile sık sık el temizliği ile birlikte kullanıldığında etkilidir.

Bir maske takarsanız, nasıl kullanılacağını bilmeli ve uygun şekilde imha etmelisiniz.

Yüz maskeleri, hastalığın başkalarına yayılmasını önlemek için COVID-19 belirtileri gösteren kişiler tarafından kullanılmalıdır. Yüz maskelerinin kullanımı, sağlık çalışanları ve yakın ortamlarda (evde veya bir sağlık kuruluşunda) birine bakan kişiler için de çok önemlidir.