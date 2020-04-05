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nedir? neye iyi gelir? İşte papaya meyvesinin faydaları

Türkiye'de Muğla'nın Datça ilçesinde yetişen ve tropikal bir meyve olan meyvesinin faydalarına inanamayacaksınız. Anavatanı Meksika olan potasyum ve A, C vitaminleri açısından zengin bir meyvedir. Görüntüsü kavuna benzese bile tadı balkabağını andırır. Aynı zamanda bağışıklık dostu olan papaya meyvesi zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemede önemli bir rol oynuyor. Corona virüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemlere bağışıklık sisteminizi koruyarak, vücudumuzu virüslere karşı koruyan papaya meyvesi evlerde saksılarda da yetiştirilebiliyor. Peki papaya meyvesi faydaları nelerdir? İşte papaya meyvesinin mucizevi faydaları…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 10:45 ABONE OL
Papaya nedir? Papaya meyvesi neye iyi gelir? İşte papaya meyvesinin faydaları

Şifalı egzotik bir meyve olan vücudu ve bağışıklığı güçlendirme açısında büyük önem taşıyor. Carica papaya adlı ağaçtan elde edilen bir meyve olana papaya kozmetik alanında da kullanılıyor. Uzun süre tokluk sağlamasından dolayı Ara öğünlerde ya da diyet beslenmesinde papaya tüketebilirsiniz. Peki nasıl tüketilir? Papaya meyvesinin faydaları nelerdir? İşte papaya meyvesine dair bütün bilgiler…

PAPAYA NEDİR?

  • Güney Meksika ve Orta Avrupa topraklarında yetişme koşulunu yakalayan papaya, çalı ya da bodur ağaç gibi görünen papaya ağacı meyvesidir.
  • Carica papaya adlı ağaçtan elde edilen bu meyve, güneşi ve yağışı çok sevdiği için sadece ılıman iklimlerde görülmektedir. Kurak ve soğuk ülkeler, papaya için elverişsizdir.
  • Hem meyve hem de sebze olarak tüketilebilen papaya, olgun ve ham halinde de sofralara konuk olmaktadır.
  • Olgunken çiğ şekilde, ham halinde de pişirilip tüketilen papaya sağlık için birçok faydayı barındırmaktadır.
  • Bir çeşit kavun ağacının meyvesi olarak bilinen papaya – meleklerin meyvesi – adıyla da tanınmaktadır. Bu tanımlamayı Christopher Columbus yapmıştır ve hala bu isimle anılmaktadır.
  • Dış görünüşü itibariyle bal kabağını andıran papaya, kokusu ile de kavunu hatırlatır.
  • Meksika, Hawai ve Tayland papayası olmak üzere 3 farklı türü yaygın şekilde yetiştirilmektedir.
  • En verimli türü Meksika papayasıdır ve bu tür 50 cm uzunluğuna kadar büyüyebilir.
  • Gıda alanında ve kozmetik alanında kullanılan papaya, sağlık için sayısız şifalara sahiptir.

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Papaya nedir? Papaya meyvesi neye iyi gelir? İşte papaya meyvesinin faydaları
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