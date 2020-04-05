Papaya nedir? Papaya meyvesi neye iyi gelir? İşte papaya meyvesinin faydaları

Şifalı egzotik bir meyve olan papaya vücudu ve bağışıklığı güçlendirme açısında büyük önem taşıyor. Carica papaya adlı ağaçtan elde edilen bir meyve olana papaya kozmetik alanında da kullanılıyor. Uzun süre tokluk sağlamasından dolayı Ara öğünlerde ya da diyet beslenmesinde papaya tüketebilirsiniz. Peki papaya meyvesi nasıl tüketilir? Papaya meyvesinin faydaları nelerdir? İşte papaya meyvesine dair bütün bilgiler…

PAPAYA NEDİR?