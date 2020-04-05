Papaya nedir? Papaya meyvesi neye iyi gelir? İşte papaya meyvesinin faydaları

Şifalı egzotik bir meyve olan papaya vücudu ve bağışıklığı güçlendirme açısında büyük önem taşıyor. Carica papaya adlı ağaçtan elde edilen bir meyve olana papaya kozmetik alanında da kullanılıyor. Uzun süre tokluk sağlamasından dolayı Ara öğünlerde ya da diyet beslenmesinde papaya tüketebilirsiniz. Peki papaya meyvesi nasıl tüketilir? Papaya meyvesinin faydaları nelerdir? İşte papaya meyvesine dair bütün bilgiler…
PAPAYA NEDİR?
- Güney Meksika ve Orta Avrupa topraklarında yetişme koşulunu yakalayan papaya, çalı ya da bodur ağaç gibi görünen papaya ağacı meyvesidir.
- Carica papaya adlı ağaçtan elde edilen bu meyve, güneşi ve yağışı çok sevdiği için sadece ılıman iklimlerde görülmektedir. Kurak ve soğuk ülkeler, papaya için elverişsizdir.
- Hem meyve hem de sebze olarak tüketilebilen papaya, olgun ve ham halinde de sofralara konuk olmaktadır.
- Olgunken çiğ şekilde, ham halinde de pişirilip tüketilen papaya sağlık için birçok faydayı barındırmaktadır.
- Bir çeşit kavun ağacının meyvesi olarak bilinen papaya – meleklerin meyvesi – adıyla da tanınmaktadır. Bu tanımlamayı Christopher Columbus yapmıştır ve hala bu isimle anılmaktadır.
- Dış görünüşü itibariyle bal kabağını andıran papaya, kokusu ile de kavunu hatırlatır.
- Meksika, Hawai ve Tayland papayası olmak üzere 3 farklı türü yaygın şekilde yetiştirilmektedir.
- En verimli türü Meksika papayasıdır ve bu tür 50 cm uzunluğuna kadar büyüyebilir.
- Gıda alanında ve kozmetik alanında kullanılan papaya, sağlık için sayısız şifalara sahiptir.