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Sağlık çalışanları dans etti! ilgi odağı oldu

'da, özel hastanenin yoğun bakımında görevli sağlık çalışanları, dans ederek, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi. Sağlık personelinin dans ederek, kamera önüne geldiği görüntüler,  ilgi gördü.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 5.4.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:52 ABONE OL
Sağlık çalışanları dans etti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyor. Malatya'da özel hastanenin yoğun bakım servisinde görevli personel, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için dans etti.

Malatya'da sağlık çalışanlarının corona virüsü dansı sosyal medyada olay oldu | Video

TEKRAR TEKRAR PAYLAŞILDI

Yoğun bakım odasından tek tek sıra halinde dans ederek, koridordaki kameranın önüne, özel kıyafetleriyle gelen sağlıkçıların bu anları, Dr. Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar tekrar paylaşıldı.

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Sağlık çalışanları dans etti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
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