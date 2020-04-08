Corona virüsü belirtileri gösteren biri doktora hangi aşamada gitmeli? Koronavirüs belirtileri nelerdir, ne zaman başlar?

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı covid-19 hastalığının belirtileri soğuk algınlığı hastalıkları ve gribal enfeksiyonların belirtileri ile benzerlik gösterse de ayrıldıkları birkaç nokta mevcut. Bu ayrımlardan hareketle corona belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak kadar, virüsten korunmak amacıyla alınacak tedbirler ve virüs taşıyıcısı olanların yapması gerekenlerin bilinmesi de önemli. İşte tüm dünyanın gündemindeki corona virüsü belirtileri nelerdir sorusunun cevabı…

HANGİ DURUMLARDA COVID-19 ENFEKSİYONUNDAN SÜPHELENİLMELİ?

Ate ve ani başlangıçlı solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürük, solunum sıkıntısı v.b) bulunan kişilerde belirtilerin başlamasından önceki 14 gün içinde Çin'e ve hastalık yayılımının devam ettiği diğer ülkelere (İran, Singapur, Tayland, Japonya, Hong Kong, Güney Kore) seyahat öyküsü var ise veya kanıtlı/süpheli COVID-19 hastası ile teması var ise hemen diğer kişilerden ayrı bir alana alınmalı, maske kullanması sağlanmalı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilmelidir.

ŞÜPHELİ HASTAYLA TEMAS DURUMUNDA NE YAPILMALI?

COVID-19 tanılı veya şüpheli bir kisi ile yakın temas etmiş olanlar, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca günde iki kez ateşlerini ölçmeli, öksürük, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, bas ağrısı, vücut ağrıları, ishal, bulantı, kusma ve burun akıntısı gibi belirtiler açısından kendilerini takip etmeli, belirtiler baslar ise sağlık görevlilerine bilgi vermeli veya maske kullanarak sağlık kuruluslarına basvurmalıdır. Hasta ile temas halindeki sağlık çalışanlarının, aile üyelerinin ve ziyaretçilerin sayısı sınırlanmalı; tüm personel ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere hastanın odasına giren tüm kişilerin kaydı tutulmalıdır. Hastada belirtiler ortadan kalkana kadar bu önlemlere uyulmalıdır.