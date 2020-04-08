Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'tan çok önemli coronavirüs açıklaması: İyileşme oranımız oldukça yüksek!

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanelerine başvuran Kovid-19 vakalarının birçoğunun tedavilerinin ardından evlerine döndüğünü belirterek, "Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek." ifadesini kullandı.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İstanbul'dan sonra en çok Kovid-19 vakasının İzmir'de görüldüğüne işaret etti.

EÜ Hastanesinde ilk Kovid-19 olgusunun 18 Mart'ta tanı aldığını bildiren Budak, bu tarihten beri virüs şüphesiyle başvuruların sürdüğünü kaydetti.

Budak, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrollerinin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

CORONA VİRÜS İLACI BULUNDU MU? UZMANLARDAN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI...

CORONA VİRÜS PANDEMİSİNE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTMANIN 7 ÖNEMLİ KURALI!

SON DAKİKA: CORONAVİRÜS BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR! İSPANYA CORONAVİRÜS NEDENİYLE TABUT SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYOR

"YENİ VAKALAR GELİYOR AMA PEK ÇOK HASTA DA TABURCU OLUYOR"

Hastaneye başvuranlardan pek çoğunun tedavilerinin tamamlandığını ve evlerine döndüğünü belirten Budak, "Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek. Her gün yeni vakalar geldiği gibi pek çok hastamızı da taburcu ediyoruz." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığının üniversiteye desteğinin sürdüğünü kaydeden Budak, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları var. Üniversitemiz bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturduğumuz Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde, birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımıyla Kovid-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattık. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 194 hemşire, 31 sağlık teknikeri ilave alım izni verildi."