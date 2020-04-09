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Rus uzman salgınına karşı en iyi korunma yolunu anlattı

Dünyada etkisini gösteren hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar virüsün özellikle solunum yollarını ve akciğeri ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Rusya Devlet Duması Sağlık Komitesi Başkanı Dmitriy Morozov, yeni tip corona virüsün ana semptomlarını açıkladı. Morozov, kendini izole etmenin enfeksiyona karşı korunmanın en iyi yolu olduğunu ve bu önlemin enfeksiyona karşı yüzde 50, temizlik ve dezenfeksiyonun yüzde 40, maske takmanın da yüzde 10 garanti sağlayacağını kaydetti.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 06:42 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 07:01 ABONE OL
Rus uzman corona virüs salgınına karşı en iyi korunma yolunu anlattı

Rusya Devlet Duması Sağlık Komitesi Başkanı Dmitriy Morozov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ana semptomlarını açıkladı.

KORONANIN ANA SEMPTOMLARINI SIRALADI

Rusya'da yayın yapan Zvezda televizyonuna konuşan Morozov şu ifadeleri kullandı: "Herkesin bildiği açık bir semptomatoloji var: Yüksek ateş, 38 derecenin üstünde, kuru öksürük, nefes darlığı, yani oksijen eksikliği hissiyle sık nefes alma."

Morozov, bazı hastalarda konjonktivit, kısmi koku kaybı ve burun tıkanıklığı oluşabileceğini de sözlerine ekledi.

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Rus uzman corona virüs salgınına karşı en iyi korunma yolunu anlattı
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