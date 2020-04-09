Rus uzman corona virüs salgınına karşı en iyi korunma yolunu anlattı

Rusya Devlet Duması Sağlık Komitesi Başkanı Dmitriy Morozov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ana semptomlarını açıkladı.

KORONANIN ANA SEMPTOMLARINI SIRALADI

Rusya'da yayın yapan Zvezda televizyonuna konuşan Morozov şu ifadeleri kullandı: "Herkesin bildiği açık bir semptomatoloji var: Yüksek ateş, 38 derecenin üstünde, kuru öksürük, nefes darlığı, yani oksijen eksikliği hissiyle sık nefes alma."

Morozov, bazı hastalarda konjonktivit, kısmi koku kaybı ve burun tıkanıklığı oluşabileceğini de sözlerine ekledi.