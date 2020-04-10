Haberler Sağlık Haberleri Corona virüsten korunmak için dışarıdan eve geldiğinizde mutlaka...

Corona virüsten korunmak için dışarıdan eve geldiğinizde mutlaka... Uzmanlar, corona virüse yakalanmamak için dışarıdan eve gelindiğinde neler yapılması gerektiğini sıraladı. Dışarıdan gelindiğinde ayakkabıların mutlaka temizlenmesini ve ayakkabılara eldivensiz bir şekilde dokunmanın risk oluşturabileceğini belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Aynur Eren, kıyafetlerin kaç derecede yıkanması gerektiğini de anlattı. İşte corona virüse yakalanmamak için yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 07:55 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 07:59 ABONE OL