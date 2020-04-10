Corona virüsten korunmak için dışarıdan eve geldiğinizde mutlaka...
Uzmanlar, corona virüse yakalanmamak için dışarıdan eve gelindiğinde neler yapılması gerektiğini sıraladı. Dışarıdan gelindiğinde ayakkabıların mutlaka temizlenmesini ve ayakkabılara eldivensiz bir şekilde dokunmanın risk oluşturabileceğini belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Aynur Eren, kıyafetlerin kaç derecede yıkanması gerektiğini de anlattı. İşte corona virüse yakalanmamak için yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 10.4.2020 07:55Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 07:59ABONE OL
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Aynur Eren Topkaya anlattı. Corona virüsünden korunmak için iş yeri ya da marketten eve döndüğümüzde nelere dikkat etmemiz gerektiğini merak ediyoruz. İşte bu konuda Topkaya'nın tavsiyeleri...