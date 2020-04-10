Yerli solunum cihazının teslimatı için geri sayım başladı

Yerli solunum cihazının seri üretime geçmesi için aşama aşama gerçekleştirilen çalışmalar şöyle:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daha önce destek verdiği girişimleri tarayarak solunum cihazı üreten firma var mı diye araştırdı. Daha önce destek alan BioSys isimli firmanın pilot olarak solunum cihazı geliştirdiği ve 15 civarı hastanede başarıyla kullanıldığı görüldü. Bir start-up olan Biosys ile Türkiye'nin ileri teknoloji geliştiren firmaları bir araya getirildi. Üretiği İHA ve SiHA'lar ile Mehmetçiğin gökyüzünde gözü olmasını sağlayan Baykar, bu sofistike ürünü seri üretebilmek için teknik destek vermeyi teklif etti. Türkiye'nin yüz akı savunma sanayi firmaları Aselsan ve Havelsan da Baykar ile firmaya teknik destek teklif etti. Tusaş gibi birçok firma bir araya gelerek gerektiğinde Türkiye'de kullanılması; gerektiğinde de başka ülkelere gönderilmek üzere ilgili kurumlara bağışlayacakları bin adet yerli solunum cihazı sipariş etti. Arçelik de hızlı bir şekilde seri üretim için altyapısını kullandırma teklifinde bulundu ve seri üretime geçildi.

120 MÜHENDİS GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin kamu kurumları ve özel sektörü ile gerektiğinde her durumun üstesinden gelebileceğini gösteren bir örnek olan yerli solunum cihazının seri üretim sürecinde yüz yirmi mühendis büyük gayret gösteriyor. Gerektiğinde sabaha kadar çalışan proje ekibi "bizi odaya kilitleyin, hastalarımıza nefes olacak solunum cihazlarını geliştirmeden bize uyku yok" diyor.

ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kovid'19 salgını ile savaşa büyük katkı sunacak projeyi yakından takip ediyor. Erdoğan'a projeye ilişkin düzenli olarak günlük bilgilendirme yapılıyor. Süreçteki tüm paydaşların katılımıyla telekonferans ile gerçekleştirilen proje değerlendirme toplantıları gece geç vakitlere kadar sürüyor.

EV TİPİ CİHAZ ÜRETECEK KAPASİTE DE MEVCUT

İhtiyaç halinde kullanılmak üzere 5 bin solunum cihazı sipariş eden Sağlık Bakanlığı da süreçte kilit rol oynadı.Ev tipi yani taşınabilir solunum cihazı üretebilen 5 kadar firmanın da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı envanterinde bulunduğu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir araya getirildiği öğrenildi. İhtiyaç duyulması halinde ev tipi solunum cihazlarının hızlı bir şekilde üretilerek Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmesi mümkün. Ev tipi solunum cihazı üreten firmalar da Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle harekete geçmeye hazır.