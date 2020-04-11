Uzman isimden son dakika corona virüs uyarısı! Arkadaşlarınızla komşularınızla bile görüşmeyin...

Ülkemizde corona virüs önlemleri kapsamında tedbirler her geçen gün daha da sıklaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam açıklamalarda bulunarak izolasyonun ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta da hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. AA'ya son dakika açıklamalarında bulunan İç Hastalıklrı Hekimi Dr. Hüseyin Çimen; corona virüse karşı başarılı olunması için komşularla dahi görüşülmemesini belirtti.

ÇEKİRDEK AİLE DIŞINDA KİMSEYLE TEMASTA BULUNULMAMALI!

İç Hastalıkları Hekimi Dr. Hüseyin Çimen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde vatandaşların çekirdek aile dışında hiçbir komşu ve akrabayla görüşmemesi gerektiğini söyledi.

Yapılan ziyaretlerin virüsü yayma riskini barındırdığını vurgulayan Çimen, ilk başlarda kimlerin virüs taşıdığının bilinmesinin mümkün olmağını ifade etti.