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Uzman isimden uyarısı! Arkadaşlarınızla komşularınızla bile görüşmeyin...

Tüm dünyada etkisini gösteren kabusu ülkemizde de 1.006 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. açıklamalarında bulunan İç Hastalıkları Doktoru Hüseyin Çimen; corona virüsle mücadele için tedbirlerin doğru uygulanmasının büyük önem taşıdığını ifade ederken çekirdek aile dışında hiçbir komşu, arkadaş ve akrabayla görüşülmemesi, yakın temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 11.4.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 12:10 ABONE OL
Uzman isimden son dakika corona virüs uyarısı! Arkadaşlarınızla komşularınızla bile görüşmeyin...

Ülkemizde önlemleri kapsamında tedbirler her geçen gün daha da sıklaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam açıklamalarda bulunarak izolasyonun ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta da hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. AA'ya açıklamalarında bulunan İç Hastalıklrı Hekimi Dr. Hüseyin Çimen; corona virüse karşı başarılı olunması için komşularla dahi görüşülmemesini belirtti.

ÇEKİRDEK AİLE DIŞINDA KİMSEYLE TEMASTA BULUNULMAMALI!

İç Hastalıkları Hekimi Dr. Hüseyin Çimen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde vatandaşların çekirdek aile dışında hiçbir komşu ve akrabayla görüşmemesi gerektiğini söyledi.

Yapılan ziyaretlerin virüsü yayma riskini barındırdığını vurgulayan Çimen, ilk başlarda kimlerin virüs taşıdığının bilinmesinin mümkün olmağını ifade etti.

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Uzman isimden son dakika corona virüs uyarısı! Arkadaşlarınızla komşularınızla bile görüşmeyin...
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