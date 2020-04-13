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Corona virüsü testi ile ilgili son dakika haberi: Bir hastane daha corona virüs testi yapmaya başladı

Corona virüsü tedavisi ve tespiti ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, üniversite hastanesinde tüm birimleriyle korona virüsle (Kovid-19) mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi. Çamsarı, bugünden itibaren korona virüs tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testinin Üniversitesi Hastanesinde de yapılmaya başlandığını bildirdi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 13.4.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 18:08 ABONE OL
Corona virüsü testi ile ilgili son dakika haberi: Bir hastane daha corona virüs testi yapmaya başladı

Hastanesi bünyesinde alınan tedbir ve yürütülen çalışmaların yoğun biçimde devam etiği bildirildi. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisinin ilk anından itibaren Sağlık Bakanlığı ve Valiliği başta olmak üzere Mersin'deki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda MEÜ'nün ilgili öğretim üyelerinin de görev yaptığını ifade eden Çamsarı, bunun yanı sıra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tüm birimlerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Çamsarı, "Hastalığa karşı verilen topyekun mücadelede bizler de milletimizin sağlığı, ülkemizin geleceği adına tüm sağlık personelimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

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Corona virüsü testi ile ilgili son dakika haberi: Bir hastane daha corona virüs testi yapmaya başladı
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