Corona virüse karşı bağışıklığı güçlendiren beslenme önerileri…

A vitamini desteğinin muhtelif enfeksiyöz hastalıklardan (kızamık, ishalle sonuçlanan enfeksiyonlar, kızamıkla ilintili zatürre, HIV, sıtma) korunmada, bu hastalıklara ilişkin morbidite ve mortaliteyi azaltmada etkin olduğuna dair birçok yayın mevcuttur, "anti-infektif" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca virüs nedenli bronşit gelişen bireylerde de, genel olarak A vitamini yetersizliği belirtilmiştir. Bu nedenle, henüz paylaşılan makalelerde de koronavirüs tedavisinde, akciğer enfeksiyonun önlenmesi için A vitamini desteği olası tedavi seçeneği olarak gösterilmiş, koruyucu etkisinin de olacağının altı çizilmiştir. Yeşil yapraklı sebzeler, havuç, süt, yumurta sarısı, kuru kayısı, tereyağ A vitamini içeriği yüksek besinler arasında yer almaktadır. Günde 4 orta boy kuru kayısı tüketiminin, sağlıklı yetişkin bireylerde neredeyse A vitamini gereksinimin tamamını karşılayacağı bilinmektedir.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMADA EN TEMEL SEÇİM...

B2 vitamini, tüm hücrelerdeki enerji metabolizmasında rol almakta ve yaşlı bireylerde yetersizliğinin yaygın olduğu ifade edilmektedir. B3 vitamini için ise, solunum sıkıntısı nedeni ile uzun süre ventilatöre bağlı yaşamını sürdürmek zorunda olan bireylerde anti ınflamatuar etki sağladığı saptanmıştır. B6 vitamini, protein metabolizması için gereklidir ve hücre dokularında 100'den fazla reaksiyonda görev almaktadır. Tüm bu nedenler ile, B grubu vitaminler koronavirüsten korunmada en temel seçim olarak gösterilebilmektedir. B2 vitamini için et, süt, yoğurt, özellikle yoğurdun yeşilimtırak suyu B2'den zengindir, süzme yoğurt tüketildiğinde bu vitamin kaybedilecektir. B3 için kurubaklagiller, bulgur, et, B6 için ise hayvansal kaynaklı besinler temel kaynak olarak belirtilmektedir. Haftada iki kez kırmızı et tüketiminin sağlanmasının yanısıra, bitkisel kaynaklı protein olarak tanımlanan kurubaklagiller mutlaka haftada 3-4 kez sofralarımızda yer almalıdır. Kurubaklagiller, sadece vitamin kaynağı değil, aynı zamanda iyi bir posa kaynağıdırlar. Bu özellikleri ile bağırsak sağlığını koruyucu, kan şekeri düzeylerini dengeleyici birçok olumlu etkiye de sahiptirler.

C vitamini, antihistaminik ajan olarak işlev gösterebilmekte, burun akıntısı, hapşırma, sinüslerde şişme gibi grip semptomlarında rahatlama sağladığı bilinmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını azaltıcı etkisi ifade edilerek, koronavirüse karşı koruyucu etki sağlayacağı nettir. Taze sebze ve meyveler temel kaynağıdır, meyveler içinde en yüksek C vitamini içeriğine sahip portakal, sebzeler için ise taze biber, maydanoz gösterilmektedir. Günde 2 orta boy portakal, 1 mandalina veya 1 orta boy portakal, mandalina ve 1 kase yeşil salata tüketimi günlük C vitamini gereksinimizi karşılayacak miktarlardır.

VÜCUDUN EN GÜÇLÜ KORUYUCU VİTAMİNİ...

E vitamini, en güçlü antioksidan, yani vücudun en güçlü koruyucu vitamini olarak tanımlanmaktadır. Ek olarak yetersizlik durumunda, enfeksiyonlara yatkınlığın arttığına da dikkat çekilmektedir. Bitkisel kaynaklı yağlar ve yağlı tohumlar (özellikle badem) temel kaynağıdır. Yağlı tohumlar özellikle çiğ olarak tüketildiklerinde, antioksidan içerikleri daha yüksek hala gelmektedirler ve fazla tuz alımı da önlenmektedir. Çinko, bağışıklık sistemi hücrelerinin gelişimi ve korunması için yaşamsal öneme sahip bir mineraldir, bilinmektedir ki yetersizliği enfeksiyon hastalıklara karşı yatkınlığı artırmaktadır. Ayrıca çinko desteğinin üst solunum yolu enfeksiyon riskini azaltarak, kızamık virüsü ile ilgili morbidite ve mortaliteyi azalttığı da net olarak bildirilmiştir. Kırmızı et iyi bi çinko kaynağıdır, bunun yanı sıra tam taneli tahıllarda çinko kaynağı olarak gösterilmektedir.

Demir yetersizliği, özellikle tekrarlayan akut solunum yolu enfeksiyonları için risk etmeni olarak ifade edilmektedir. Temel kaynağı kırmızı ettir, uygun pişirme yöntemleri ile (haşlama, kendi yağında pişirme) haftada 2-3 kez tüketimi sağlanmalıdır. Özellikle üzüm pekmezi de demir içeriği zengin besinlerimizdendir. Unutulmamalıdır ki, vitamin/mineral gereksinimin karşılanmasında temel kaynak besinlerdir, ancak özel durumlarda, riskli gruplarda artan gereksinim için dışardan supleman desteği olarak alınması önerilmektedir. Kontrolsüz destek potansiyel bir risk etmenidir.

SU TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERMEK SON DERECE ÖNEMLİDİR

Yeterli ve dengeli beslenme planları ile, gereksinimiz olan vitamin/mineralin sağlanmasının yanı sıra atlanmaması gereken diğer noktalar; yeterli sıvı tüketiminin sağlanması (günde 1.5-2 litre). Çay ve kahveyi sıvı olarak tanımlamaksızın, su tüketimine özen göstermek son derece önemlidir, enfeksiyon durumlarında ortaya çıkan temel bulgulardan biri dehidratasyondur ve bunu en iyi yerine koyacak sudur. Özellikle bazı bitki çaylarının aşırı tüketimi, diüretik etki gösterebilmektedir. Bu dönemde bilinçsiz bitki çayı tüketiminden uzak durulmalıdır. Ayrıca şeker, karbonhidrat (hamur işleri), tuz (hazır soslar, cips, patlamış mısır, konserve besinler) içeriği yüksek besinlerden kaçınılmasının gerekliliği de önemli diğer noktalardır. Vücut ağırlığında artışa neden olmaları, artan hastalık riski ile ilişkili olmalarının yanı sıra, bağışıklık sistemini de olumsuz etkilemeleri aşikardır.

Ayrıca bu dönemde çocuklarımızın da yeterli ve dengeli beslenme planları çerçevesinde büyüme ve gelişmelerini desteklemek de atlanmaması gereken konulardandır. Vücutta % 100 kullanılan protein kaynağı olması ve demir içeriğinin de yüksek olması nedeni ile her gün/gün aşırı yumurta tüketmelerini sağlamak, süt tüketimlerini (günde 2 su bardağı) desteklemek, ana öğünlerinde mutlaka yoğurda yer vermek, kırmızı eti mümkün olduğu kadar sık tüketmelerini sağlamak ancak bunu bitkisel kaynaklı proteinler olarak tanımlanan kurubaklagiller ile dengelemek, sebzeye karşı iştahsızlık, isteksizlik yaşayanlarda alternatif tarifler sunabilmek, meyve suyu yerine meyvenin kendisine yönlendirmek son derece önemlidir. Salgın süreci devam ederken, büyüme ve gelişmeleri için de kritik evre oldukları unutulmamalı, atlanmamalıdır. Anne baba desteği ile besin hazırlama, pişirme sürecine katkı sağlamaları da tüketimlerini teşvik etmenin yanı sıra, bu dönemde etkin bir aktivite olacak, ruhsal sağlıklarını destekleyecek, motor becerilerini geliştirecektir.

Tüm bunların yanı sıra, en üst düzeyde sosyal izolasyon nedeni ile marketlerden satın alınacak besinlerin raf ömrü uzun ve dayanıklı olmasına özen göstermek son derece önemlidir. Sebzelerin raf ömrünü uzatmak için yıkanmadan ve doğramadan saklamak gerekmektedir. Kuru meyve ve sebze tercihi hem raf ömürlerinin uzun olması, hem de yüksek posa ve mineral kaynağı olmaları nedeni ile daha uygun seçenekler haline gelmektedir. Kurubaklagiller için ise, yüksek tuz içeriğine sahip olmaları nedeni ile konserveler yerine paketli ürünlerin seçimi daha uygun olacaktır. Yine toplumsal bilincin farkındalığını sağlamak, ihtiyacımızdan fazlasını almamak ve evde besin atıklarını da önlemek ileriye dönük alınması gereken temel önlemlerdendir. Ayrıca olası bulaşma riski nedeni ile, mümkün olduğu kadar açıkta, ambalajsız satılan besinlerden uzak durmakta koruyucu önlemler arasında yer almalıdır.