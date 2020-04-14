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Dünyada ilk kez aşısı olan kadından flaş açıklama! "Önce ateşim çıktı..."

'de ortaya çıkan ve tün dünyayı etkisi altına alan (Covid 19) salgını can almaya devam ederken aşı ve ilaç denemeleri de devam ediyor. ABD'de dünyanın ilk corona virüsü aşısı üzerinde denen kadın 43 yaşındaki , yaşadıklarını anlattı. Dünyada ilk corona virüsü aşısı yapılan insan olan 43 yaşındaki Jennifer Haller, aşı yapıldıktan sonra ateşinin çıktığını ve kolunun ağrıdığını belirtti.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 16:50 ABONE OL
Dünyada ilk kez corona virüs aşısı olan kadından flaş açıklama! Önce ateşim çıktı...

Corona virüsünde kaynaklanan ölümlerin sayısı 7 bini geçerken bugün salgın hastalıkla mücadelede flaş bir gelişme yaşandı… Onaylanan toplam vaka sayısı 182.561'e çıkarken corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 7.165'e çıktı.

Yaşananların ardından ABD'nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı.

ABD'DE İLK CORONA VİRÜSÜ AŞISI GÖNÜLLÜLERE YAPILDI

COVID-19 kod adıyla bilinen corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD'de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı. Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, "Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor" dedi.

Dünyada ilk kez corona virüsü aşısı olan kadından flaş açıklama "Önce ateşim çıktı..." | Video

İlk aşıyı olan kişi ise ufak bir teknoloji şirketinde çalışan Jennifer Haller isimli Seattlelı… 43 yaşındaki Haller, "Hepimiz çaresiz hissediyoruz ve bu aşı süreci bizim bir şeyler yapabilmemiz için harika bir fırsat. İki çocuğum var ve onlarda yaptıklarımı bayağı havalı buluyor" dedi.

İLK İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Aşı yapıldıktan sonra yaşadıklarına da değinen Haller ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığının altını çizdi.

Koronavirüse karşı aşının bulunacağına dair güveninin tam olduğunu belirten Haller diğer bilimsel araştırmalara da insanların gönüllü olarak yardım etmeleri çağrısında bulundu.

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Dünyada ilk kez corona virüs aşısı olan kadından flaş açıklama! "Önce ateşim çıktı..."
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