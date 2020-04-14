Korona günlerinde kırık çıkık vakası arttı

Koronavirüse karşı evde izolasyonu sağladığımız bugünlerde ortopedik rahatsızlıklar da arttı. Özellikle yaşlılarda kayarak düşmeyle oluşan kalça kırıkları, çocuklarda ise dirsek kırıkları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aşık, koronavirüs nedeniyle evde izolasyon sağlanan bugünlerde yaşlıların ve çocukların düşmesiyle oluşacak kırıklara karşı dikkatli olmasını isteyerek "Özellikle yaşlılarda kalça kırıkları arttı. 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımız acillere kalça kırığı şikayeti ile başvuruyor. Bunlar ya evde halıya takılarak düşüyor ya da banyoda küvette ıslak zeminde kaymaya bağlı olarak. Lütfen dikkatli olun. Gerekirse halıları toplayın ve evde ıslak zemin bırakmayın" dedi. Dışarı çıkamayan, eğitimlerini de evde devam ettiren çocuklarda ise dirsek kırılmalarının dikkat çektiğini belirten Aşık "Çocuklar okulda, dışarda oynadıkları gibi evin içinde oynayamıyor. Enerjilerini boşaltamıyor. Bu kez koltukta, yatakta zıplıyor. Buna bağlı düşmelerde dirsek kırıkları oluşuyor" dedi. Aşık yaşlılara önerilerde bulunarak "Ev içinde kaslarınız için kontrollü egzersizler yapın. Bu günler geçtikten sonra kemik yoğunluğuna baktırın. Kemik yoğunluğu zayıflarsa kırıklar olur" diye konuştu.