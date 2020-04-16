A Haber canlı yayınında çarpıcı coronavirüs sözleri: 'Bunu ilk kez duyacaksınız' dedi ve açıkladı...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Özkan, A Haber canlı yayınında çarpıcı tespitlerde bulundu. Coronavirüs ile ilgili birçok bilinmeyen olduğunu ve dinamik bir süreç yaşandığını ifade eden Özkan, yaz ayının gelmesi ile araçlardaki klima kullanımının tehdit olabileceğini ifade etti. Özkan, temizlenmeyen filtreler aracılığı ile virüsün kişilere bulaşabileceğini söyledi. Ev ve ofis ortamında filtresi temizlenen klimaların ise daha az riskli olduğuna dikkat çeken Özkan, cam yolu ile havalandırmanın daha sağlıklı oldğunu bildirdi. Özkan ayrıca virüs ile yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan çarpıcı rakamları da paylaştı. Bir kişinin sosyal mesafeye uymaması sonucunda virüsün 406 kişiye bulaşabildiğinin tespit edildiğini söyleyen Özkan, sosyal mesafeye uyarı çağrısında bulundu.

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"KLİMALARDAN BULAŞABİLİR"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Özkan yaz aylarındaki klima kullanımına dikkat çekti. Özkan, "Arabada klimayı açmayın. Arabanızın soğutucusunu açmayın. Filtreler virüsü çekiyor. Filterelerde virüs kalır. Yüzünüze doğrudan virüsü gönderebilir, virüsü bulaştırabilir. O nedenle buna dikkat edin." dedi.

EVDEKİ VE OFİSTEKİ KLİMADA RİSK VAR MI?

Prof.Dr. Hasan Özkan, ev ve iş yrlerindeki klimalara değindi, "Klimaların bakımını yaptırdıysanız, doğrudan muhattap olmuyorsanız risk çok azdır. Arabada yakın mesafe ve küçük bir alan olduğu için bir risk vardır. Camları açmak daha emniyetlidir. Bu ilk defa söyleniyor." dedi.

"SOSYAL MESAFEYE UYMAYAN 406 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİYOR"

Sosyal mesafe ile ilgili çalışmalara değinen Özkan, "Heyetler şu an için 2 metreyi öngörüyor." dedi. Özkan mesafenin düşmesi ile bulaşan kişi sayısının arttığını araştırmalardaki verilere dayanarak aktardı.

Özkan şu ifadeleri kullandı:Havadan bulaşmıyor deniliyordu.

Bugün bilinen bulaşma yolları şunlar: Damlacık yolu, temas yolu ve oral yol...

Sosyal mesafe bugün için 2 metre. Bunun için bir çalışma yapılmış. Mesafeyi 1.5 metreye indirince siz 2.5 kişiye bulaştırıyorsunuz.

1 metreye indirirseniz 5 kişiye bulaştırıyorsunuz.

Mesafeye hiç dikkat etmezseniz 406 kişiye bulaştırıyor. Daha önce söylenen şuydu, 1 kişi 27 kişiye bulaştırılıyor deniliyordu. Tıp dinamik bir süreçtir, her gün yenilenir.

VATANDAŞLARA UYARI: ATLATIRIM DEMEYİN

Özkan vatandaşlara virüse yakalanmayın uyarısında bulundu, "Aşı çıkana kadar yakalanmayalım. Hiçbir zaman atlatırım demeyelim." diye konuştu.

"Şunları sormak isterim" diyen Özkan şu ifadeleri kullandı:

1- Nasıl hasar bırakacak? Sporcuysanız aynı spora devam edebilecek misiniz? Karaciğerde, akciğerde hasar bıraktı mı, bilmiyoruz. Sonra öğreneceğiz.

2- Hastalığı geçirenlerde bulaş olabilir mi? Evet bulaşabilir. Yüzde 30'unda antikor oluşmuyor. Bulaşabilir.

3- İleride nüksetme durumu olabilir mi?

4- Kalıcı bağışıklık oluyor mu? Ömür boyu bağışıklık olacak mı? Bunların hepsi çalışmalarla ortaya çıkacak şeyler...

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