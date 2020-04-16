Corona virüsü tedavisi gören Selim Payalan'ın dikkat çeken açıklamaları...

"35 yaşındayım. Akdeniz ateş hastalığım var. Ağrıları akdeniz ateşi hastalığım yüzünden sandım. Hastaneye gittiğimde normal aldığım ilacı dörde çıkartmamı söylediler. Öksürük ve yüksek ateş olmadığı için şüphenilmedi ama daha sonrasında geçmeyince tekrar hastaneye gittim ve koronavirüsten şüphenilmeye başlandı. Akciğer filmi çekildi ve tanı konuldu."

Son dakika: Corona virüsü tedavisi gören Selim Payalan canlı yayında yaşadıklarını anlattı | Video

"AİLE ÇEVREMDE VEYA İŞ YERİMDEKİ ÇEVREDE BU HASTALIK ÇIKMADI"

"Yakınımda hastalığı yaşayan eniştem olmuştu. İş çevremde yoktu. Maske takarak ofiste kalmaya dikkat ettim. Nereden kaptığımı bilmiyorum. 4 gün içerisinde kendisini gösterdi. Şu anda çevremde yok. En yakın çevremin numaraları alındı. Hızlı bir şekilde onlara dönüş yapıldı. Aile çevremde veya iş yerimdeki çevrede bu hastalık çıkmadı"

"ÖKSÜRÜK HİÇ OLMADI"

"Hastaneye hemen yattım ve ilaçları almaya başladım. Oksijen verilmedi erken evrede olduğum için. C vitamini takviyesi yapıldı. 1 gün sonra kendimi toparladım. Tedavim gayet iyi devam ediyor.

Bende en belirgin özellik yorgunluk oldu, çok hafif olarak boğaz çevresinde ateş hissettim, evde ölçtüğümde 37 seviyelerindeydi. Öksürük hiç olmadı."