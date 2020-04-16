Verem aşısı corona virüs hastalığına karşı etkili mi?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan A Haber canlı yayınında yanıtladı

TÜRKİYE'DE SALGIN HANGİ AŞAMADA?

"Ne zaman biteceği bizim elimizde. Bunun temelinde de sosyal izolasyon yer alıyor. Bunları yaparsak virüsün bulaşmadığını görüyoruz. "

"Yüzde 95 uyarsak bu işin 2 hafta içerisinde en yüksek noktadan aşağı doğru gittiğini görebiliriz. Bunları yaptıktan sonra belli kuralları devam ettirerek, virüsün dolaşmasını engelleyeceğiz. "

Verem aşısı corona virüsü (Covid 19) hastalığına karşı etkili mi? Uzman Profesör'den canlı yayında flaş açıklama | Video

FİLYASYON YÖNTEMİNİN ÖNEMİ NEDİR?

"Filyasyon, virüsü daha kısa sürede bitirmeyi sağlıyor. Virüsün etrafa bulaştıracağı insan kalmadığı için virüs ölüp gidiyor.

VEREM AŞISI VİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

"Verem aşısının içerisinde canlı verem mikrobu var, bu inekte verem yapan, insanda çok az zarar veren verem mikrobudur. Dolasıyla canlı bir bakteri olduğu için bağışıklık sistemini uyarıyor. Henüz bir çalışması yapılmadı."