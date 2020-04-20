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Bilim kurulu üyesi yanıtladı! kapan kişi tekrar virüse yakalanır mı?

Bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, canlı yayında; 'nin corona virüsü salgını tedbirleri ve mücadelesinde bugüne kadar gelinen yeri değerlendirdi. Peki virüsü kapan kişi tekrar virüse yakalanır mı? Salgın ne zaman kontrol altına alınacak? Prof. Dr. Hasan Tezer Ahaber'e anlattı.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:40 ABONE OL
Bilim kurulu üyesi yanıtladı! Corona virüs kapan kişi tekrar virüse yakalanır mı?

SALGIN NE ZAMAN KONTOL ALTINA ALINIR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer merak edilenleri yanıtladı:

"Her gün yeni tecrübe ediniyoruz hastalık ile ilgili. Geçen hafta iyi gitti. Bu sonuçlar 7-8 gün öncesinin sonuçlarıydı. Bu hafta da ya sabit gidecek ya da azalma göreceğiz. Böyle giderse mayıs gibi daha da azalma olacaktır. Bu hafta alacağımız önlemleri haftaya göreceğiz. Her gün çok önemli bu noktada. Mayısın ortalarında daha stabil hale gelebiliriz ama her şeye dikkat etmeye devam edersek."

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VİRÜSE KARŞI AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI NASIL?

"Aşılarla ilgili çalışmalar devam ediyor. En iyi bağışıklık uyandırıcı aşı denemeleri yapılıyor. Umudumuzu aşılara bağlamamız gerekiyor. Belki bu virüs mevsimsel bir etken haline gelecek."

VİRÜSÜ KAPAN KİŞİ TEKRAR VİRÜSE YAKALANIR MI?

"Bu virüsü yeni tanıyoruz. Bunun net bir bilgisi yok. Çin den çıkan bir çalışmada hastalığı geçirmiş kişilerin ancak yüzde 70-80'ninde kalıcı antikor gelişmiş Yüzde 20'sinde vücut virüsü tanımıyor. Her toplulukta farklılık olabilir, bizde çalışmaları yapılıyor. Hastalığı geçirmiş kişi "ben iyiyim bana hastalık bulaşmaz" dememeli bu süreç içerinden önlemlerine devam etmesi gerekiyor."

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Bilim kurulu üyesi yanıtladı! Corona virüs kapan kişi tekrar virüse yakalanır mı?
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