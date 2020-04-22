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Bursa’da 18 günlük bebek korona virüsü yendi

salgınında umut veren gelişmeler de yaşanıyor. Her gün yüzlerce kişi, gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenerek taburcu oluyor. Bursa'da henüz 18 günlük olan bebekte de koronavirüse rastlanmıştı. 8 günlük mücadelenin sonunda minik kahramanın hastalığı yendiği açıklandı.

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 11:11 ABONE OL
Bursa’da 18 günlük bebek korona virüsü yendi

Bursa'da korona virüse yakalanan 18 günlük bebek, 8 gün mücadele ettiği hastalığı yendi.

Bursa'da anne ve babanın korona virüse yakalanmasının ardından bebeklerinde de test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, 8 gün verdiği mücadele sonunda iyileşerek, taburcu oldu.

8 GÜNÜN SONUNDA HASTALIĞI YENDİ

Henüz 18 günlük olan ve taburcu edilen bebek hakkında açıklama yapan Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, "Bebeğimiz bize 10 günlükken anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izlem gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ve bugün ailesine kavuşturuyoruz" dedi.

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Bursa’da 18 günlük bebek korona virüsü yendi
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