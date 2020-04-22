Corona virüs döneminde bağışıklığı zayıflatmadan oruç tutmanın püf noktaları

Ramazan bu yıl da günlerin uzun olduğu nispeten sıcaklığın çok yüksek olmadığı günlere denk gelse de korona virüsle baş etmeye çalıştığımız günlere denk geliyor. İnsanlar bir yandan ibadetlerini yerine getirmek için oruç tutmak istiyor bir yandan da virüse karşı bağışıklık sisteminin zayıflamasından korkuyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye ilişkin önerilerde bulundu.

İFTAR VE SAHUR ARASINDA BOL SU İÇİN!

"Suyun yaşamsal fonksiyonlarımızdaki önemi kaçınılmaz" diyen Emel Terzioğlu Arslan, "Ramazan'ın bu yıl da uzun günlere denk gelmesi sıvı kaybını artırıyor. Bu nedenle, iftar ve sahur arası süreyi doğru değerlendirmeli ve yeteri kadar su alımını sağlayarak hem fiziksel hem metabolik açıdan sağlığımızı korumalıyız. Ayrıca mikropların vücuttan atılması için de bol su tüketmek önemli." şeklinde konuşuyor.