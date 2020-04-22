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döneminde bağışıklığı zayıflatmadan tutmanın püf noktaları

Birçoğumuz bugüne kadar deneyimlemediğimiz farklı, zor ve karmaşık günlerden geçiriyoruz. Maalesef tüm dünya gibi ülkemiz de salgını ile mücadele ederken, bir yandan da 11 ayın sultanı yaklaşıyor. tutarken her ne kadar uzun açlık periyotları oluşacak olsa da bağışıklığı düşürmeden oruç tutmak mümkün diyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bu dönemde öğün sayılarımızı ve yediklerimizi dengeleyerek ihtiyacımız olan enerji ve besin öğelerini karşılayabileceğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 15:23 ABONE OL
Corona virüs döneminde bağışıklığı zayıflatmadan oruç tutmanın püf noktaları

bu yıl da günlerin uzun olduğu nispeten sıcaklığın çok yüksek olmadığı günlere denk gelse de korona virüsle baş etmeye çalıştığımız günlere denk geliyor. İnsanlar bir yandan ibadetlerini yerine getirmek için tutmak istiyor bir yandan da virüse karşı bağışıklık sisteminin zayıflamasından korkuyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye ilişkin önerilerde bulundu.

İFTAR VE SAHUR ARASINDA BOL SU İÇİN!

"Suyun yaşamsal fonksiyonlarımızdaki önemi kaçınılmaz" diyen Emel Terzioğlu Arslan, "Ramazan'ın bu yıl da uzun günlere denk gelmesi sıvı kaybını artırıyor. Bu nedenle, iftar ve sahur arası süreyi doğru değerlendirmeli ve yeteri kadar su alımını sağlayarak hem fiziksel hem metabolik açıdan sağlığımızı korumalıyız. Ayrıca mikropların vücuttan atılması için de bol su tüketmek önemli." şeklinde konuşuyor.

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Corona virüs döneminde bağışıklığı zayıflatmadan oruç tutmanın püf noktaları
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