Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en önemli şart...

Eryılmaz, "Şöyle bir süreç başladı maalesef üzgünüz, mutsuzuz, yemek yiyip buzdolabında neler var, ne stok yapayım makarna yapayım, çikolata stok yapayım. Sabahlara kadar haber programları seyreden kişiler bu sefer öğlen vakitlerinde kalkmaya başladı ve gece boyunca atıştırmalıklar devam ediyor. Bu süreç bizim için oldukça tehlikeli ve sıkıntılı bir süreç olacak. Aslında kendi elimizle bağışıklığı zorlaştırıyoruz, daha çok zayıflatıyoruz. O yüzden en azından kişi sabah 7'de kalkıyorsa da tamam evde kalıyor, artık işe gitmiyor. 7'de kalkmıyor ama en azından sabah 9-10 gibi kahvaltıyı, peyniri, yumurtasını, bol yeşillikle yaparsa ya da tahıllı bir ekmekle, öğlen sıcak bir çorba olabilir ya da bir ana yemek olabilir yanında büyük bir salata. Salatayı sirkeli ve limonlu istiyoruz özellikle. Sirke ve limon bağışıklık için iki önemli etkendir. Akşam yemeğinde de etimiz, sebzemiz, kuru baklagillerimizden hangisi varsa, yanında yine bol salatamız, bir kase yoğurdumuzla bu şekilde tüketebiliriz." dedi.

"HER BESİNDEN YETERİ MİKTARDA ALINMALI"

Temel amacın her besinden yeterli miktarda almak olduğunu kaydeden Eryılmaz, "Ara öğünlerimizde o yüzden meyve tüketimine ağırlık vermeliyiz. Yalnız bağışıklık sistemi denilince aklımıza C vitamini geliyor. C vitamini de portakalda var deyip de 2-3 kilo portakal yemeye başlıyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. C vitamini alındığı gibi fazlaysa eğer geri idrarla atılıyor. Bu da bize artı kalori olarak geri dönüyor. O yüzden ara öğünlerimizde günlük porsiyon olarak söyleyecek olursak 3-4 porsiyon meyve bizim için C vitamini alımında yeterlidir. En güçlü C vitamini kivide var. Günde 1 tane bile kivi günlük C vitaminini karşılıyorken biz gene bütün meyvelerimizi kivi yapmayacağız. Elimizden geldiği kadar renkli ve taze besleneceğiz.