Korona hastaları için umut oldular

Kovid 19 tedavisi olumlu sonuçlanarak iyileşen hastalardan alınan kanın patojenlerinden arındırılarak tedavileri süren hastalara nakledilerek tedavi edilmesini öngören yöntemi Türkiye'de ilk kez kamuoyuyla paylaşan Gaziantep Üniversitesi'nde hastalığın tedavisine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda tedavileri tamamlanan ve gönüllü olarak bağışta bulunan 3 Korona hastasından, tedavileri devam eden hastalara transfer edilmek üzere 9 ünite plazma alındı. Aynı anda 10 hastadan plazma alınma kapasitesine sahip Aferiz Ünitesi'nde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, Hemotoloji Uzmanları Prof. Dr. Vahap Okan ve Doç. Dr. Handan Şahin ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep'te yaşayan ve İngiltere'den gelen yaşlı bir kadın yakınından virüs bulaşan 56 yaşındaki Memik Pirbudak, ile yeğeni 34 yaşındaki Hasan Çokgezici'nin yanısıra, Koronavirüs'ü yenen 50 yaşındaki işçi Ali Tabanıyatsı'nın tedavileri sonucu hastalığı atlatarak yapılan tetkikler sonucu vücutlarında antikor oluştuğu ve plazma vermek için donör kriterlerini taşıdıklarını kaydetti.

Corona virüsü (Covid 19) hastaları için umut oldular | Video

Dünya'da 200'den fazla ülke ve bölgenin KOVİD 19 salgınına karşı amansız bir mücadele verdiğini hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ülkemizin altyapısının sağlamlığı sayesinde mücadelede son derece iyi bir noktada olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye'nin sağlık alt yapısı ve sağlık çalışan kadrosu iyi olması nedeniyle iyi durumdayız. Gaziantep kalabalık bir şehir olmasına rağmen salgınla mücadelede iyi olan şehirlerimizden birisi ve vakalar geç başladı. Bugün itibariyle donör olabilme kriterlerini sağlayan iyileşmiş hastalardan bağış almaya başladık. Üniversite olarak kamuoyuyla salgına mücadelenin başladığı ilk günlerde paylaştığımız patojenlerden arındırılmış İmmün Plama Tedavisi Yöntemi çok önemli. Ancak, bunun için öncelikle hastalıktan kurtulmuş donörlere, yani, vücudunda antikor oluşan bağışçılara ihtiyacımız var. Sağ olsunlar bağışçılarımız çıkmaya başladı. Buradaki arkadaşlar ilk bağışçılarımız. Kendileri hastalığı atlattıktan sonra, özelikle kendilerinden sonra tedavi arayan ve tedavi olmak için uğraşan insanlara yaptıkları plazma bağışı ile şifa olmak istediler. Bizi kırmadılar. Bu bağışçılarımızın hastalıktan kurtulan diğer insanlara da örnek olmasını diliyoruz."

HER HASTAYA 200 MİLİLİTRE PLAZMA

Donörlerden plazma alınmadan önce bunların gerekli COVID 19 plazma bağışçısı kurallarına uygunluğunun dikkatli bir şekilde test edildiğini de vurgulayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 600 mililitre plazma alındığını ifade ettiği açıklamasını şöyle tamamladı: "200ml. halinde ayrı ayrı özel paketlenmiş plazmaları 3 KOVİD hastamıza verebiliriz. Böylece 3 bağışçımızdan almış olduğumuz 1800 mililitre plazmayı 3 veya ihtiyaç halinde 9 hastamıza kullanabiliriz. Bu konuda Gaziantep Üniversitesi çok şanslı. Bugün aldığımız 1800 mililitre plazmanın bir kısmını hızlı bir şekilde yoğun bakımda yatan hastalarımıza veriyoruz. Geri kalan plazmalarımızı da dondurarak Kızılay'ın listesindeki hastalara nakledilmek üzere gönderiyoruz. Bu durum Gaziantep açısından çok önemli. Gaziantep'te ilk defa bir plazma donör alımı ve uygulaması yapıldı. Umarım bizim ve hastalarımız açısından da bir umut olur. Bu hastalarımız da diğer donörlere önemli bir emsal olur. Diğer bağışçılarımızda sırayla gerilirlerse bundan da hem Türkiye, hem de hastalarımız faydalanmış olacak."

KURTULAN HASTALARDAN BAĞIŞ YAPIN ÇAĞRISI

KOVİD 19 virüsünü İngiltere'de yaşayan ve ziyaret amacıyla Gaziantep'e gelen teyzesinden kapan Memik Pirbudak ile yeğeni Hasan Çokgezici ve Ali Tabanıyatsı, öncelikle tedavileni sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, hastalıktan kurtulanlara ise mutlaka plazma bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Hastalığı geçirdikleri sırada sıkıntılı anlar yaşadıklarını hatırlatan bağışçılar, "Bizim, ya da bizim gibi hastalıktan kurtulan insanların yaşadıklarının kat kat ağırı durumda insanlar yoğun bakım ünitelerinde, solunum cihazlarına bağlı olarak kendileri için bağışlanacak kanları bekliyorlar. Onların beklentilerini boşa çıkarmayalım. Sıkıntılı dönemde, hayata tutunma mücadelesi veren, belki herhangi birimizin vereceği kan ile yaşama dönecek olan insanlara umut olalım. Ve unutmayalım, bizler kurtulduk ama daha kurtulmayı bekleyen yüzlerce insan var. İnşallah insanlar için umut oluruz."