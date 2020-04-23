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döneminde obeziteye dikkat!

Doç. Dr. Hasan Abuoğlu, korona virüs döneminde aşırı kilo alımına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Abuoğlu, “Türkiye'de de dünyada olduğu gibi bir gitgide artıyor. Özellikle korona günlerinde evde olunan şu dönemde kişiler vakit geçirmek adına birçok yiyeceği daha da çok tüketmeye başladı. Ancak bu tüketim hazırda zaten kilo problemi olan kişiler için riskli olabilir. Bu duruma bağlı olarak obezite daha da fazla artmaya başlayabilir. " dedi.

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 23.4.2020 15:46 ABONE OL
Koronavirüs döneminde obeziteye dikkat!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından standartları belirlenen vücut kitle indeksi (VKİ veya BMI) hesaplamasında kilonuzun, boy değerinizin karesine bölünmesiyle (kg/m) 40 ve üzeri olması durumudur. Morbid obezite bir hastalıktır, tek ve en etkili tedavi cerrahidir. Yüksek kolesterol sonucu damar sertliği, hipertansiyon, kalp krizi, inme riskini artırmaktadır. Tip 2 şeker hastalığı, karaciğer yağlanması ve sonrasında siroz, polikistik over, uyku apneleri, astım, jinekolojik problemler, polikistik over gibi onlarca durum morbid obez hastaların birçoğunda görülmektedir. Kanserlere yakalanma açısından normal kilolu bireylere göre morbid obez hastalar 7-8 kat artmış risk taşımaktadırlar. Birçok ciddi sağlık problemi yanında psikolojik ve sosyal problemlere neden olmaktadır" dedi.

BEL ÇEVRESİNDEKİ YAĞLANMA...

Vücutta biriken aşırı yağların vücut çalışma düzenine olumsuz etkileri olan zararlı hormonlar ürettiğini ifade eden Dr. Abuoğlu, "Bu süreç sonunda bel çevresindeki yağlanma dikkat çekici bir şekilde artmaya başlar. İnsanların bel çevresi obezite ve obezitenin derecesi hakkında bizlere yol gösterici niteliktedir. Obezite cerrahisinde ilk olarak mide hacmini küçültücü işlemler planlanmaktadır. Tek ve en iyi cerrahi yöntem yaklaşımından çok hastaya uygun yöntem hangisidir yaklaşımı daha doğrudur.

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Koronavirüs döneminde obeziteye dikkat!
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