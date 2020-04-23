Pelin otu koronavirüsü tedavi eder iddiası doğru mu?

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoeline geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile KOVİD-19 salgını nedeniyle yürütülen çalışmalar sonucunda corona virüsü için bitkisel bir ilaç geliştirdiklerini iddia etmesi üzerine ülkemizde de etkin bir şekilde görülen koronavirüse karşı nasıl korunmaları gerektiğini araştıran vatandaşlar artemis bitkisi nedir pelin otu nedir gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Geleneksel tıp uzmanı Dr. Muammer Yıldız, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoeline'nı coronaya çare bulduk iddiasını ve artemis bitkisi, pelin otunun koronavirüse çare olup olmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.