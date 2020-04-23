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koronavirüsü tedavi eder iddiası doğru mu?

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoeline tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada tedavisi için bitkisel bir ilaç geliştirildiği ifade edilirken bu kapsamda bulunan ve tanıtımı yapılacak olan ilacın içeriğinde ise "Artemisia bitkisi yani " bulunduğu açıklandı. Bu iddia doğru mu bitki araştırmacısı fototerapi uzmanı Dr. Muammer Yıldız konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 19:11 ABONE OL
Pelin otu koronavirüsü tedavi eder iddiası doğru mu?

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoeline geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile KOVİD-19 salgını nedeniyle yürütülen çalışmalar sonucunda corona virüsü için bitkisel bir ilaç geliştirdiklerini iddia etmesi üzerine ülkemizde de etkin bir şekilde görülen koronavirüse karşı nasıl korunmaları gerektiğini araştıran vatandaşlar artemis bitkisi nedir nedir gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Geleneksel tıp uzmanı Dr. Muammer Yıldız, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoeline'nı coronaya çare bulduk iddiasını ve artemis bitkisi, pelin otunun koronavirüse çare olup olmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

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Pelin otu koronavirüsü tedavi eder iddiası doğru mu?
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