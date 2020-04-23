Sağlık Bakanlığı, ‘Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı’ açtı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'te koronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme ve 7/24 danışma kanalını hizmete sundu. BiP kullanıcıları operatör fark etmeksizin Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından Online COVID-19 testi yapabiliyor ve şüpheli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.

Kanal takipçilerinin Sağlık Bakanlığı'nın salgın ile ilgili yayınladığı güncel haberlere, son durumu gösteren COVID-19 Canlı Harita'ya ve genel duyurulara anlık olarak ulaşmaları da mümkün.