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, ‘ Bilgilendirme ve Danışma Kanalı’ açtı

, ’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’te koronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme ve 7/24 danışma kanalını hizmete sundu.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 12:46 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı, ‘Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı’ açtı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'te koronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme ve 7/24 danışma kanalını hizmete sundu. BiP kullanıcıları operatör fark etmeksizin Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından Online COVID-19 testi yapabiliyor ve şüpheli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.

Kanal takipçilerinin Sağlık Bakanlığı'nın salgın ile ilgili yayınladığı güncel haberlere, son durumu gösteren COVID-19 Canlı Harita'ya ve genel duyurulara anlık olarak ulaşmaları da mümkün.

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Sağlık Bakanlığı, ‘Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı’ açtı
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