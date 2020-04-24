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Akciğerleri temizleyen şifa deposu besin...

Sigara-tütün kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı, hava kirliliği… Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor. Ciğerlerimizi toksinlerden korumanın birinci yolu eğer sigara ve tütün kullanımı varsa bırakmak, sigara ve tütün kullanımı dışındaki sebeplere bağlı toksin birikimi varsa bunu önlemenin yolu ise besinlerden geçiyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, Akciğeri temizleyen besinler konusunda bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 07:21 ABONE OL
Akciğerleri temizleyen şifa deposu besin...

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

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Akciğerleri temizleyen şifa deposu besin...
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