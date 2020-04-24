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hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri

Yeni (Covid -19) küresel ölçekte hayatın her alanını etkisi altına almış durumda. Hastalığın ilk ortaya çıktığı ülkelerden gelen veriler; koronavirüsten 65 yaşın üzerindekiler ile özellikle hipertansiyon ve hastalarının daha çok etkilendiklerini gösteriyor. “Bu durum, koronavirüsün başlıca akciğer ile kalbi tutması ve bu grup hastalarda bağışıklık sisteminin zayıf olmasıyla açıklanıyor” diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, “Yeni koronavirüs, hastaların büyük çoğunluğunda pnömoniye () neden olmakla birlikte, yüzde 12’sinde kalp hasarı da yapıyor. Eğer altta yatan kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı (daha önce geçirilmiş kalp krizleri, stent veya by-pass girişimleri) ve önemli ritim bozukluğu mevcutsa, bu hastalarda yoğun bakım gereksinimi ve ölüm riski artıyor. Dolayısıyla kalp hastalarının yeni koronavirüsten korunmaları özel bir önem taşıyor” uyarısında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 12:34 ABONE OL
Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri

İLAÇ TEDAVİNİZİ YARIDA BIRAKMAYIN

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, tüm ve hipertansiyon hastalarının kullanmakta oldukları ilaçlara aynı şekilde devam etmelerinin ve endişe duydukları bir konu olduğunda hekimlerine danışmalarının yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekerek, virüsün hücreye giriş kapısı olan ACE2 düzeyini artırdığı için gündeme gelen ACE inhibitörleri ve ARB grubu hipertansiyon ilaçlarının hastalığın bulaşıcılığını veya şiddetini artırabileceği iddialarını destekleyecek bilimsel bir kanıtın halihazırda bulunmadığının altını çiziyor Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez sözlerine şöyle devam ediyor:

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Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri
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