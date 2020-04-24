Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri

İLAÇ TEDAVİNİZİ YARIDA BIRAKMAYIN

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, tüm kalp ve hipertansiyon hastalarının kullanmakta oldukları ilaçlara aynı şekilde devam etmelerinin ve endişe duydukları bir konu olduğunda hekimlerine danışmalarının yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekerek, virüsün hücreye giriş kapısı olan ACE2 düzeyini artırdığı için gündeme gelen ACE inhibitörleri ve ARB grubu hipertansiyon ilaçlarının hastalığın bulaşıcılığını veya şiddetini artırabileceği iddialarını destekleyecek bilimsel bir kanıtın halihazırda bulunmadığının altını çiziyor Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez sözlerine şöyle devam ediyor: