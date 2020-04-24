Kan gruplarına göre Ramazan önerileri…

KAN GRUPLARINA GÖRE RAMAZAN ÖNERİLERİ...

İyi çiğnemek çok önemlidir her bir lokmayı 11-21 kez çiğneyin

Çok karışık yemek yemeyin

Aşırı sıcak ve aşırı soğuk gıdalardan kaçının

Rahat bir sindirim için yemekten önce tatlı yiyin veya yemekten iki saat sonra yemeye özen gösterin

Sindirebileceğiniz ölçüde yemek yiyin

Sıvı alımına dikkat edin. Yeterli sıvı alınmadığı zaman halsizlik, baş ağrısı görülebilir.

Şerbetli tatlılardan uzak durun ve daha hafif tatlıları tercih edin

Hazır yiyecek ve içeceklerden uzak durun

Rafine yağ, rafine şeker ve rafine tuzdan uzak durunuz

Mutlaka sindirimi rahatlatmak için akşam sofrada bol yeşillikli mevsim salatası tüketin

Oruç önce hurma veya su ile açılır, sonra hafif yiyecekler yenir, sonra pişmiş yemekler yenir.

Bulunduğumuz bu ortamda Koronavirüs Hastalığı(COVİD-19)'dan dolayı toplum olarak hepimizde hareket kısıtlılığı yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı besleyici fakat ağır olmayan gıdalar tüketmeliyiz. Kan grubunuzun özelliğine göre beslendiğinizde vücudunuz ihtiyacı olan besin maddelerini alacaktır bundan dolayı oruç tutarken endişe etmenize gerek yoktur.

A KAN GRUBU İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Kan kan gruplarının midesi zayıf ve mide asidi az olduğu için hayvansal proteini hazım edemezler, bitkisel proteinleri tercih etmeleri gerekir. Vücutlarının yakıtı karbonhidrattır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeleri gerekir.

İftar:

Su ve hurma ile oruç açılır

Havuç çorbası

Zeytinyağlı enginar, bulgur pilavı, salata, tavuk eti(köy), ekmek tam buğday

Tatlı : Güllaç, sütlaç ,ayva tatlısı,incir tatlısı

Not :İhtiyaç duyulduğunda haftada bir kez bol sebzeli kuzu eti tercih edilebilinir.

Sahur:

Sahur yapmadan önce bol su içilmelidir.

Zeytin, yumurta, reçel, çay veya bitki çayı, ekmek

Hurma, zeytin, peynir, bir kase yoğurt, bal, çay veya bitki çayı, ekmek, ceviz, badem, hurma

Bitki çayı: Yeşil çay, Biberiye

O KAN GRUBU İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Kan grubu O'ların vücutlarının yakıtı proteindir. Protein ağırlıklı beslenmeleri gerekir.

İftar:

Su ve hurma ile oruç açılır

Kemik suyunda kabak çorbası

Zeytinyağlı kereviz, Dana etli enginar yemeği, salata, karabuğday veya çavdar ekmeği

Tatlı: Güllaç, sütlaç, incir tatlısı, ayva tatlısı

Sahur:

Sahurdan önce bol su içilmelidir. Kan grubu 0'ların kanı sulu olduğundan su ihtiyacını çoğunlukla hissetmezler bu uyarıya dikkat edelim.

Zeytin, yumurta, karabuğday ya da çavdar ekmeği, ceviz, kuru üzüm, çay ya da bitki çayı

Zeytin, peynir, bir kase yoğurt, ekmek, kuru yemiş, çay ya da bitki çayı

Tereyağ veya kaymak, bal, zeytin, ekmek, kuru yemiş, çay, bitki çayı

Bitki çayı: Kekik, biberiye

B KAN GRUBU İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Kan grubu B'lerin sindirim sistemi çok güçlüdür. Tavuk etinden kesinlikle uzak durmalısınız.

İftar :

Su ve hurma ile oruç açılır.

Brokoli çorbası

İmam bayıldı, Dana etli bamya yemeği , salata, tam buğday ekmeği

Tatlı: Güllaç, ayva tatlısı, incir tatlısı, güllaç

Sahur:

Sahur yapmadan önce bol su içilmelidir.

Zeytin, yumurta, tam buğday ekmeği, ceviz, badem, hurma, çay veya bitki çayı veya

Zeytin, tereyağ, kaymak, bal, ekmek, kuruyemiş, çay veya bitki çayı

Zeytin, peynir, bir kase yoğurt, kuruyemiş, ekmek, çay, bitki çayı

Bitki çayı: yeşil çay

AB KAN GRUBU İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

AB kan grubu hem kan grubu A'nın hem de B kan grubunun özelliği taşıyabilen karma bir gruptur.

İftar:

Hurma ve su ile oruç açılır.

Karalahana çorbası

İmam bayıldı, Hindi etli yeşil mercimek yemeği, salata, tam buğday ekmeği

Tatlı: Sütlaç, ayva tatlısı,incir tatlısı,güllaç

Sahur:

Sahur yapmadan önce bol su içilmelidir.

Zeytin, yumurta, ekmek, tam buğday ekmeği, incir, hurma, üzüm, çay veya bitki çayı

Peynir, bir kase yoğurt ev yapımı, ekmek, çay veya bitki çayı, kuru-yemiş, çay veya bitki çayı

Bitki çayı: Kekik çayı ,Yeşil çay