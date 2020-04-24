Kan gruplarına göre Ramazan önerileri…

KAN GRUPLARINA GÖRE RAMAZAN ÖNERİLERİ...
Bulunduğumuz bu ortamda Koronavirüs Hastalığı(COVİD-19)'dan dolayı toplum olarak hepimizde hareket kısıtlılığı yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı besleyici fakat ağır olmayan gıdalar tüketmeliyiz. Kan grubunuzun özelliğine göre beslendiğinizde vücudunuz ihtiyacı olan besin maddelerini alacaktır bundan dolayı oruç tutarken endişe etmenize gerek yoktur.
A KAN GRUBU İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ
Kan kan gruplarının midesi zayıf ve mide asidi az olduğu için hayvansal proteini hazım edemezler, bitkisel proteinleri tercih etmeleri gerekir. Vücutlarının yakıtı karbonhidrattır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeleri gerekir.
İftar:
Su ve hurma ile oruç açılır
Havuç çorbası
Zeytinyağlı enginar, bulgur pilavı, salata, tavuk eti(köy), ekmek tam buğday
Tatlı : Güllaç, sütlaç ,ayva tatlısı,incir tatlısı
Not :İhtiyaç duyulduğunda haftada bir kez bol sebzeli kuzu eti tercih edilebilinir.
Sahur:
Sahur yapmadan önce bol su içilmelidir.
Zeytin, yumurta, reçel, çay veya bitki çayı, ekmek
Hurma, zeytin, peynir, bir kase yoğurt, bal, çay veya bitki çayı, ekmek, ceviz, badem, hurma
Bitki çayı: Yeşil çay, Biberiye
O KAN GRUBU İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ
Kan grubu O'ların vücutlarının yakıtı proteindir. Protein ağırlıklı beslenmeleri gerekir.
İftar:
Su ve hurma ile oruç açılır
Kemik suyunda kabak çorbası
Zeytinyağlı kereviz, Dana etli enginar yemeği, salata, karabuğday veya çavdar ekmeği
Tatlı: Güllaç, sütlaç, incir tatlısı, ayva tatlısı
Sahur:
Sahurdan önce bol su içilmelidir. Kan grubu 0'ların kanı sulu olduğundan su ihtiyacını çoğunlukla hissetmezler bu uyarıya dikkat edelim.
Zeytin, yumurta, karabuğday ya da çavdar ekmeği, ceviz, kuru üzüm, çay ya da bitki çayı
Zeytin, peynir, bir kase yoğurt, ekmek, kuru yemiş, çay ya da bitki çayı
Tereyağ veya kaymak, bal, zeytin, ekmek, kuru yemiş, çay, bitki çayı
Bitki çayı: Kekik, biberiye
B KAN GRUBU İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ
Kan grubu B'lerin sindirim sistemi çok güçlüdür. Tavuk etinden kesinlikle uzak durmalısınız.
İftar :
Su ve hurma ile oruç açılır.
Brokoli çorbası
İmam bayıldı, Dana etli bamya yemeği , salata, tam buğday ekmeği
Tatlı: Güllaç, ayva tatlısı, incir tatlısı, güllaç
Sahur:
Sahur yapmadan önce bol su içilmelidir.
Zeytin, yumurta, tam buğday ekmeği, ceviz, badem, hurma, çay veya bitki çayı veya
Zeytin, tereyağ, kaymak, bal, ekmek, kuruyemiş, çay veya bitki çayı
Zeytin, peynir, bir kase yoğurt, kuruyemiş, ekmek, çay, bitki çayı
Bitki çayı: yeşil çay
AB KAN GRUBU İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ
AB kan grubu hem kan grubu A'nın hem de B kan grubunun özelliği taşıyabilen karma bir gruptur.
İftar:
Hurma ve su ile oruç açılır.
Karalahana çorbası
İmam bayıldı, Hindi etli yeşil mercimek yemeği, salata, tam buğday ekmeği
Tatlı: Sütlaç, ayva tatlısı,incir tatlısı,güllaç
Sahur:
Sahur yapmadan önce bol su içilmelidir.
Zeytin, yumurta, ekmek, tam buğday ekmeği, incir, hurma, üzüm, çay veya bitki çayı
Peynir, bir kase yoğurt ev yapımı, ekmek, çay veya bitki çayı, kuru-yemiş, çay veya bitki çayı
Bitki çayı: Kekik çayı ,Yeşil çay