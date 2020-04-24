Sigara kullanımı korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor

Akbulut, iftar saatinde orucu sigara ile açmanın ve arka arkaya sigara içmenin çok önemli sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekerek, "Uzun saatler, sigaradan ve zararlı etkilerinden uzak kalan vücudu, ne iftar saatinde ne de sonrasında sigara içerek perişan etmeyelim. Hazır uzun saatler sigaradan uzak durmuşken hayatımızdan sigarayı tümüyle ve tamamen çıkaralım. Vücudumuz da, sağlığımız da rahata kavuşsun" ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN AYINDA SİGARAYI BIRAKARAK ÇOK ÖNEMLİ VE KIYMETLİ BİR ADIM ATMIŞ OLURSUNUZ"

Sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığına vurgu yapan Akbulut, sigara içen kişilere seslenerek şunları söyledi:

"Ramazan ayında sigarayı bırakarak hayatınız için çok önemli ve çok kıymetli bir adım atmış olursunuz. Sağlığınız sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın. Sigara ve dumanından tümüyle ve tamamen uzak durmak korona virüsten korunmada çok önemli. Sigara içerisinde bulunan nikotinle bağımlılık oluşturuyor. Sigara içen kişiler sadece nikotini değil beraberinde katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi solumakta ve vücutlarına almaktadırlar. İçerdiği yüzlerce zararlı maddeyle tüm vücuda çok büyük zararlar veren sigara, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, 20'den fazla kansere; akciğer kanserine, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerine ve KOAH'a yol açıyor. Korona virüsten korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir.

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddeler, vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor. Sigaranın akciğerde yaptığı hasarlar, korona virüs enfeksiyonuna maruz kalınması durumunda, ciddi ve hayati tehlikeleri ortaya çıkarabilmektedir. Elektronik sigara da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yapıyor. Elektronik sigara, içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğerdir.

Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmak, korona virüs ve bir çok hastalıktan korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemlidir."

Evde sigara kullanımının pasif içici durumundaki yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan kişiler için de çok büyük risk taşıdığını ifade eden Akbulut, sigara kullanan kişilerin, hem kendi bağışıklık sistemlerine hem de pasif içici durumundaki ev halkının vücut savunma sistemlerine çok büyük zararlar verdiklerini belirtti.

Sigara dumanının pasif içici durumundaki bebek ve çocuklar için de çok büyük sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Akbulut, sigara kullanan kişilerin ve ev halkının koronavirüse karşı savunmasız hale geldiğini sözlerine ekledi.