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sistemini korumanın yolu beslenmeden geçiyor

sisteminin vücudumuzda enfeksiyonlara yol açan virüs, bakteri, parazit ve mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı koruyan sistem olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, salgınlara karşı üretilen ilaç ve aşı yöntemlerine başvurmadan önce vücudun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için birincil kuralın beslenme olduğunu belirtti. Yeterli ve dengeli beslenmeden kastedilenin kişinin besin öğelerinin hepsinden yeterince ve dengeli bir şekilde alabilmesi durumu olduğunu söyleyen diyetisyen Dayı, bunun yanı sıra yeterli posa, vitamin ve mineral alabilmek için sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 25.4.2020 15:01 ABONE OL
Bağışıklık sistemini korumanın yolu yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE EN ETKİLİ VİTAMİN: C VİTAMİNİ

Her öğünde mutlaka mevsimine göre salata tüketmek gerektiğini ifade eden Dayı, günde üç veya dört porsiyon meyve tüketiminin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde yarar sağladığını ifade etti. Bunların yanı sıra sindirim ve boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde işlevini gerçekleştirebilmesi için günde 2.5 litre su tüketimine de dikkat çeken Gültaç Dayı, bağışıklık sistemi denince akla ilk gelenin vitamin C olduğunu belirtti. Diyetisyen Dayı, şöyle devam etti:

"Bu yüzden, C vitaminin kaynağı olan portakal, limon, mandalina, kivi, greyfurt gibi besinlere günlük beslenmenizde mutlaka yer verin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için antioksidan içeriği yüksek besinler tüketin. Nar, yeşil çay, havuç, sarmısak gibi besinler antioksidandan zengin besinlerdir."



OMEGA-3 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ KUVVETLENDİRİYOR

En lezzetli yağ asitlerinden birisi olan Omega-3'ün de bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Dayı, Omega-3'ün bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi sinir sistemi ve kalp damar sağlığı üzerinde de çok olumlu etkisi olduğunu belirtti. Bu nedenle Omega-3 açısından zengin olan balığın haftada en az iki gün tüketilmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen diyetisyen Gültaç Dayı, son olarak şunları söyledi:

"Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için meyve ve sebzenin sık tüketilmesine önem gösterilmesi gerekmektedir. A, C, E vitaminleri içeren yiyeceklerin tüketilmesi de önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için özellikle portakal, mandalina, kereviz ve lahana gibi meyve ve sebzeler tüketmeliyiz."

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Bağışıklık sistemini korumanın yolu yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor
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