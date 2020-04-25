Koronavirüsün göze etkisi

Uzm. Dr. Mehmet Göksel Ulaş, koronavirüs nedeniyle gözde ağrı meydana gelip gelmeyeceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göz ağrısının altında birçok nedenin bulunduğuna işaret eden Dr. Ulaş "Öncelikle göz ağrısı gerçekten göz ağrısı mı yoksa göze yansıyan ağrı mı bunun belirlenmesi lazım. Göz ağrısının nedeni ancak ayrıntılı göz muayenesi ile ortaya konabilir. Uzun süreli ekranlı aletlere bakmak, gözün refraktif kırma kusuru, göz tansiyonu, konjonktivit, keratit, üveit, optik nörit gibi hastalıklar göz ağrısına neden olabilir. Göz çevresindeki doku ve organlardan kaynaklanan ağrılar da olabilir. Sinüzit, migren tipi baş ağrısı, diş ağrısı gibi durumlar göz ağrısı gibi algılanabilir." dedi.



"GÖZDE IŞIK ÇAKMASINI CİDDİYE ALIN"

Dr. Ulaş, koronavirüsün gözden de bulaşabildiğine dikkati çekerek "Koronavirüs, genellikle tek başına göz ağrısına neden olmaz. Gözde genellikle konjonktivit dediğimiz klinik tabloyu oluşturabilir. Konjonktivit; göz ağrısı, gözde kızarıklık, çapaklanma, ışığa hassasiyet gibi semptomlarla karşımıza gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

Karantina boyunca hastanelere mümkün olduğunca başvurmamak gerektiğini belirten Dr. Ulaş, ancak hastaneye gidilmesi gereken acil durumları şu şekilde sıraladı: "Göze gelen delici veya künt bir travma, gözde anormal derecede ağrı, göz akında kızarıklık, ağrılı ya da ağrısız ani görme kaybı, gözde ışık çakması ve sinek uçuşması (Sinek uçuşması özellikle yeni başlamışsa ya da var olan sinek uçuşmasında artış olmuşsa), prematüre doğan bebeklerde ROP muayenesi için hastaneye gidilmeli."



"GÖZ DAMLASININ YAN ETKİLERİNİ UNUTMAYIN"

Dr. Ulaş, karantina döneminde bilinçsiz göz damlası kullanımından kaçınılması gerektiğine de işaret ederek, "Tıpta kullandığımız her ilaçta olduğu gibi göz ilaçlarında da yan etkiler olabilir. Bazı ilaçlar göz tansiyonu, göz kuruluğu gibi gözde uzun süreli tedavi gerektirebilecek etkiler ortaya çıkarabilir. Bu durumlar kalıcı olarak görme kaybı yapabilir. Göz için kullanılan ilaçların göze uygulanmasına rağmen az da olsa bulantı, mide rahatsızlığı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi sistemik yan etkileri de bulunur." ifadelerini kullandı.